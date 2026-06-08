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TPHCM sắp đón mưa dông diện rộng, cảnh báo lốc sét

Anh Nhàn

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới, tập trung vào chiều tối và tối.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/6), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, trong khi chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ cấp 2-3.

Khu vực Nam Bộ có nền nhiệt tương tự, với nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C. Thời tiết phổ biến có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

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Người dân di chuyển vất vả trong cơn mưa lớn ở TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Cùng với đó, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển mưa dông.

Dự báo từ 3 đến 10 ngày tới, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén và dịch xuống khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới trên cao có xu hướng suy yếu rồi rút dần ra phía Đông. Gió mùa Tây Nam tại Nam Bộ hoạt động với cường độ từ nhẹ đến trung bình, tiếp tục gây mưa dông vào chiều tối và tối.

Các cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, những đợt mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra.

Anh Nhàn
#Dự báo thời tiết TPHCM #Mưa dông và lốc sét #Ảnh hưởng thời tiết đến giao thông #Biện pháp phòng tránh thiên tai #Khí hậu Nam Bộ mùa hè

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