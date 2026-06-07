Hạ tầng mở lối, Cần Giờ sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của TPHCM

TPO - Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được TPHCM thúc đẩy triển khai, từ cầu Cần Giờ, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đến mạng lưới giao thông liên vùng kết nối sân bay Long Thành.

Nằm cách trung tâm TPHCM chưa đầy 60 km, nhưng trong nhiều năm qua, Cần Giờ vẫn được xem là vùng đất "xa mà gần". Sự biệt lập về giao thông khiến địa phương sở hữu nhiều tiềm năng đặc biệt này chưa thể phát huy hết lợi thế về du lịch, kinh tế biển và dịch vụ.

Tuy nhiên, bức tranh ấy đang dần thay đổi khi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, tạo động lực mới cho vùng đất duy nhất của TPHCM giáp biển.

Những cây cầu mở rộng không gian phát triển

Theo kế hoạch, TPHCM dự kiến khởi công dự án cầu - đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu vào ngày 2/7 tới đây.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TPHCM), cho biết, theo phương án nghiên cứu sơ bộ, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06 km, gồm phần cầu dài 7,9 km, hầm dài 3,1 km và đường dẫn dài gần 3 km. Công trình được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.000 tỷ đồng.

"Dự án là một trong những công trình hạ tầng giao thông chiến lược nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với Vũng Tàu, tạo động lực phát triển kinh tế biển và mở rộng không gian phát triển đô thị trong vùng", ông Lê Đức Anh cho biết.

Hình ảnh minh họa cho công trình đường và cầu vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Thực hiện minh họa bằng ChatGPT

Không chỉ có cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, trước đó TPHCM cũng đã xúc tiến triển khai dự án cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ giúp người dân và du khách di chuyển thuận lợi hơn từ trung tâm thành phố đến huyện đảo, xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm.

Cùng với hệ thống cao tốc, đường vành đai, sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến giao thông liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ, Cần Giờ lần đầu tiên đứng trước cơ hội trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông và kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ.

Từ "điểm cuối tuyến" trở thành trung tâm du lịch biển mới

Theo ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TPHCM), Cần Giờ không chỉ là một điểm đến du lịch đơn thuần mà còn giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược mở rộng dư địa tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Địa phương này sở hữu nhiều lợi thế hiếm có khi vừa có hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, vừa có biển, cửa sông cùng các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của vùng Nam Bộ.

"Cần Giờ là mắt xích chiến lược trong không gian phát triển mới của TPHCM. Đây là khu vực kết nối giữa đô thị hiện đại với hệ sinh thái rừng ngập mặn và các giá trị văn hóa cộng đồng đặc trưng. Không nhiều đô thị lớn còn duy trì được những lợi thế khác biệt như vậy", ông Ân nhận định.

Minh họa hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Năm 2024, Cần Giờ đón khoảng 5 triệu lượt khách. Tuy nhiên, doanh thu du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khi phần lớn du khách chỉ đến tham quan trong ngày rồi trở về trung tâm thành phố.

Theo các chuyên gia du lịch, nguyên nhân lớn nhất nằm ở hạ tầng kết nối và sự thiếu hụt các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao để giữ chân du khách lưu trú dài ngày.

Chính vì vậy, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông được xem là chìa khóa quan trọng để thay đổi vị thế của Cần Giờ trên bản đồ du lịch.

"Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng sân bay quốc tế Long Thành và mạng lưới giao thông liên vùng, Cần Giờ sẽ không còn là điểm cuối tuyến mà trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch biển và kinh tế biển mới của TPHCM", ông Nguyễn Hữu Ân kỳ vọng.

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, các dự án hạ tầng chiến lược sẽ tạo điều kiện để hình thành những tổ hợp lưu trú cao cấp, trung tâm hội nghị - hội thảo, khu vui chơi giải trí, mua sắm và nghỉ dưỡng hiện đại mà Cần Giờ hiện còn thiếu.

Đây là những cấu phần quan trọng giúp chuyển dịch cơ cấu khách du lịch từ tham quan ngắn ngày sang lưu trú nhiều ngày, đồng thời thu hút các phân khúc khách có mức chi tiêu cao như khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách MICE (nhóm khách đi du lịch kết hợp với công việc, hội họp, tham gia sự kiện,…) và khách quốc tế.

Bên cạnh đó, những giá trị đặc trưng về sinh thái, nghề biển, văn hóa cộng đồng và các lễ hội truyền thống cũng tạo nền tảng để phát triển nhiều loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, thể thao biển, du lịch đường thủy và kinh tế biển.

Định hướng của ngành du lịch TPHCM là không khai thác tài nguyên theo chiều rộng mà tập trung nâng cao giá trị trải nghiệm, xây dựng các sản phẩm chất lượng cao mang bản sắc riêng của vùng đất cửa biển.