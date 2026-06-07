TPHCM vào mùa lễ hội trái cây

TPO - TPHCM đang bước vào mùa lễ hội trái cây sôi động với hàng loạt sự kiện quy mô lớn trải dài từ khu Đông đến khu vực Chợ Lớn. Không chỉ là dịp quảng bá nông sản đặc trưng các vùng miền, các lễ hội còn mang đến không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong mùa hè năm nay.

Đậm đà hương sắc Nam Bộ

Những ngày đầu hè, Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026 tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn du khách. Từ nay đến cuối tháng 8, hàng trăm loại trái cây nổi tiếng của miền Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn, vú sữa, dâu da… được đưa trực tiếp từ các nhà vườn đến phục vụ khách tham quan. Các gian hàng luôn đông kín người bởi nhu cầu mua sắm nông sản tươi và trải nghiệm không khí lễ hội ngày càng tăng cao trong dịp hè.

Đủ các loại trái cây Nam Bộ tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên hút khách

Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa – Dòng chảy nguồn cội – Tiếp nối văn hóa”, lễ hội năm nay không chỉ quảng bá trái cây đặc sản mà còn tái hiện đậm nét đời sống văn hóa Nam Bộ. Không gian được thiết kế theo mô hình “lễ hội văn hóa sống”, giúp du khách trải nghiệm những nét đặc trưng của miền Tây thông qua các hoạt động tương tác và trình diễn nghệ thuật.

Nhiều công trình tạo hình trái cây nghệ thuật được đầu tư công phu trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ. Theo đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, ngoài không gian trái cây và ẩm thực truyền thống, lễ hội năm nay còn tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Nhiều chương trình như sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh, cung đường trái cây huyền ảo hay các show nghệ thuật đặc sắc đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho sự kiện.

Tái hiện không gian “trên bến dưới thuyền”

Từ ngày 12-19/6, người dân TPHCM có cơ hội trải nghiệm Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 tại khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc phường Phú Định. Sự kiện mang chủ đề “Sắc màu sông nước – Kết nối giao thương”, quy tụ hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Ngày 12/6, tuần lễ trái cây "trên bến dưới thuyền" sẽ diễn ra tại TPHCM

Điểm nhấn của chương trình là việc tái hiện không gian văn hóa “trên bến dưới thuyền” gắn liền với lịch sử giao thương của khu vực Chợ Lớn. Dọc tuyến kênh sẽ xuất hiện nhiều không gian trưng bày trái cây, mô hình nghệ thuật và tiểu cảnh phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân.

Không chỉ thưởng thức các loại trái cây tươi và đặc sản vùng miền, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động mang đậm bản sắc Nam Bộ như gói bánh ú lá tre, tham quan triển lãm ảnh, trải nghiệm không gian sách và thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức.

Kết nối nông sản vùng miền

Tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá nông sản, “Tuần lễ nông sản vùng miền – Bình Đông 2026” sẽ diễn ra từ ngày 16/6 tại khu dân cư Pegasuite và các tuyến đường số 1, số 6 thuộc phường Bình Đông. Sự kiện quy tụ hơn 180 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản đến từ nhiều địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Đồng Nai và Cần Thơ.

Những sản vật từ các địa phương phía Nam sẽ hội tụ tại TPHCM phục vụ người dân và du khách

Không gian tuần lễ được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hoạt động thương mại với trải nghiệm văn hóa. Ngoài khu vực trưng bày nông sản, người dân còn được tham gia các hoạt động làm bánh dân gian, thưởng thức ẩm thực vùng miền, giao lưu đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ và nhiều trò chơi truyền thống.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn tạo cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương.