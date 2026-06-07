Tạo hình trái cây độc đáo ở lễ hội lớn nhất Đồng Tháp

TPO - Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 vừa chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hoa quả.