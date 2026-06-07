Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Tạo hình trái cây độc đáo ở lễ hội lớn nhất Đồng Tháp

Hòa Hội

TPO - Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 vừa chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hoa quả.

z7905202658270-bb58f35e8301944cbfbfe3c5ca5cf625.jpg
Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức, kéo dài tới ngày 8/6, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh), hướng đến xây dựng lễ hội trở thành sự kiện thường niên mang tầm vóc khu vực, điểm hẹn văn hóa, du lịch và thương mại của Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
z7905202682766-7dd5b5aee17a498279f14d71ae93beb3.jpg
z7905202680327-559875ee02024412414d5541b44ef1b7.jpg
z7905202664112-2ed271703a9cf9ab4e2cec3f675b2391.jpg
z7905202662141-d94616251fcae75628fa1683e3101674.jpg
Đông nghẹt người đến tham quan, trải nghiệm lễ hội trái cây Đồng Tháp.
z7905202672707-f65249155d4770e4f5ce8e33b983d249.jpg
z7905202667540-6d1dd83493af2353ef0f0ca3fda416b4.jpg
Đồng Tháp là vùng đất được bao bọc bởi sông Tiền và một phần sông Hậu, qua nhiều thế hệ khai phá, địa phương đã hình thành những vùng cây ăn trái tập trung quy mô lớn, tạo nên lợi thế riêng và bản sắc đặc trưng.
z7905202676295-006610afd5337b5c6fad34c7f1874451.jpg
Hiện toàn tỉnh có hơn 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm, là một trong những địa phương có diện tích cây ăn trái lớn của cả nước. Những năm gần đây, Đồng Tháp chuyển mạnh từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp﻿”, phát triển ngành hàng theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm.
z7904618674447-a262f8e71c15556a72d1d07f26c98c07.jpg
z7904618723907-3a859b64f25a6aa1da4e83af382ac518.jpg
Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.450 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha. Nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế.
z7904618678611-8ff8a74c6c233728546f5a839d3b2e77.jpg
Cùng với phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Đồng Tháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa quy trình quản lý, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao tính minh bạch, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản.
z7904618674237-8552287efd76e7df0177c1d5dc5e3da3.jpg
z7904618674368-b61547ee3a93c7f4145af45de24c1988.jpg
z7904618669778-9305192cf8b597c21c52549041d684ed.jpg
z7904618667207-ec09719c492dbeafe691af989f2b8267.jpg
Lễ hội lần này trở thành cầu nối gắn kết “5 nhà”: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng, logistics; mở ra không gian hợp tác mới, góp phần đưa trái cây Đồng Tháp nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung vươn xa hơn.
z7904618710845-d532dd8a0d34a89f43376657a7b8ce73.jpg
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức như không gian trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng trái cây, hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo “Người nông dân 4.0", xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chương trình nghệ thuật, trình diễn nhạc nước, du lịch trải nghiệm và livestream bán hàng.
Hòa Hội
#lễ hội trái cây #Đồng Tháp #nông sản #du lịch #thương mại #trái cây

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe