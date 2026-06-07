Tạo hình trái cây độc đáo ở lễ hội lớn nhất Đồng Tháp

TPO - Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 vừa chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn người đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hoa quả.
Đông nghẹt người đến tham quan, trải nghiệm lễ hội trái cây Đồng Tháp.
Đồng Tháp là vùng đất được bao bọc bởi sông Tiền và một phần sông Hậu, qua nhiều thế hệ khai phá, địa phương đã hình thành những vùng cây ăn trái tập trung quy mô lớn, tạo nên lợi thế riêng và bản sắc đặc trưng.
Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã được cấp hơn 3.450 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha. Nhiều sản phẩm chủ lực như xoài, sầu riêng, mít, bưởi, nhãn... từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế.
Lễ hội lần này trở thành cầu nối gắn kết “5 nhà”: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống tín dụng, logistics; mở ra không gian hợp tác mới, góp phần đưa trái cây Đồng Tháp nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung vươn xa hơn.