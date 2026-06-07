Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng:

Kịch tính màn 'đại chiến' ánh sáng trên sông Hàn

Duy Quốc

TPO - Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.

Với chủ đề “Di sản”, đêm thi thứ 2 trong đã chinh phục hàng nghìn khán giả bằng một đêm hội mãn nhãn, nơi những giá trị văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc.

Đội Pháp Lux Factory POK 2.0 đưa khán giả bước vào hành trình khám phá chủ đề “Heritage - Da Nang Shines” (Di sản - Đà Nẵng tỏa sáng) bằng một màn trình diễn đậm chất điện ảnh.

tp-phphap66img-1181.jpg
Màn trình diễn mãn nhãn của đội tuyển Lux Factory POK 2.0 (Pháp). Ảnh: Duy Quốc.

Trên nền nhạc giàu cảm xúc, những dải pháo đuôi titan đa sắc liên tục vẽ nên các tầng không gian rực rỡ trên bầu trời, hòa quyện cùng hiệu ứng lá rơi mềm mại và những thác nước kim tuyến trải dài như dòng chảy của thời gian.

Từng lớp pháo hoa chồng xếp lên nhau tựa những lớp trầm tích văn hóa, tái hiện hành trình giao thoa của các nền văn minh và sự phát triển của Đà Nẵng trên con đường hội nhập quốc tế.

tp-phphap66img-1177.jpg
tp-phaohoa6-6-2.jpg
tp-phaohoa6-6-8.jpg
tp-phaohoa6-6-5.jpg
Những chùm pháo hoa vàng kim đồng loạt bung nở, phủ kín bầu trời bên sông Hàn.

Cao trào của màn trình diễn là khoảnh khắc những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, phủ kín không gian sông Hàn trong ánh sáng huyền ảo, như lời tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của những giá trị di sản.

Nếu đội Pháp mang đến một câu chuyện giàu tính nghệ thuật và hiện đại, thì Z121 Vina Pyrotech lại chạm đến trái tim khán giả bằng những hình ảnh gần gũi, đậm đà bản sắc Việt Nam. Khẳng định đẳng cấp của đương kim Á quân DIFF, đội Việt Nam đã khéo léo đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào từng hiệu ứng pháo hoa.

tp-phaohoavn6-6-4.jpg
Đội Việt Nam đưa các giá trị văn hóa dân tộc vào từng hiệu ứng pháo hoa.

Điểm nhấn đặc biệt là màn tái hiện hình ảnh cây cọ - biểu tượng của vùng đất Tổ - Phú Thọ, bằng công nghệ pháo hoa hiện đại, tạo nên những tràng pháo tay không ngớt từ khán đài.

tp-phaohoavn6-6-6.jpg
tp-phaohoavn6-6-1.jpg
tp-phaohoavn6-6-5.jpg
Bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong những chùm pháo hoa rực rỡ với ca khúc “Nối vòng tay lớn”.

Cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm khi bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong những chùm pháo hoa rực rỡ hòa cùng giai điệu quen thuộc của ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả.

tp-phaohoavn6-6.jpg
tp-phaohoavn6-6-9.jpg
tp-phaohoavn6-6-7.jpg
Đội Việt Nam đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng rực rỡ, khiến hàng nghìn khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Đêm thi thứ 2 giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đã đưa hàng nghìn khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ choáng ngợp, thích thú đến xúc động và tự hào, tạo nên một đêm hội ánh sáng đáng nhớ bên sông Hàn.

Duy Quốc
#Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng #đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) #đội Lux Factory POK 2.0 (Pháp) #Diff 2026 #khán giả vỡ oà cảm xúc #mãn nhãn #câu chuyện di sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe