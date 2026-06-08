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Pháp luật

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Vụ tàu hỏa đâm xe tải ở Hà Nội: Cục CSGT đề nghị xem xét trách nhiệm của tài xế ô tô

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa và xe tải ở xã Thường Tín (Hà Nội), Cục CSGT đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xem xét trách nhiệm của tài xế ô tô tải trong vụ việc.

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Hiện trường vụ việc.

Theo Cục CSGT trường hợp có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm, góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 7/6, tại Km14+700 khu gian Văn Điển – Thường Tín, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 và xe ô tô tải BKS 30B-542.XX đang di chuyển từ Quốc lộ 1A, cắt ngang đường sắt vào đường liên xã thuộc thôn Nhị Khê, huyện Thường Tín.

Bước đầu xác định, tàu SE19 do anh N.X.H (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển. Xe ô tô tải do anh N.M.C (SN 1993, trú tại phường Bảo Lộc 2, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Nguyên nhân sơ bộ xác định, xe ô tô tải BKS 30B-542.XX đã đi qua đường ngang khi hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động, dẫn đến va chạm với tàu SE19.

Sơ bộ thiệt hại đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng, chưa thể hoạt động. Cột đèn tín hiệu đường sắt bị hư hỏng. Xe ô tô tải hư hỏng phần sườn bên phải.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và làm rõ mức độ thiệt hại.

Cục CSGT khuyến cáo, tài xế không vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu đèn đỏ, chuông cảnh báo hoặc cần chắn đang hoạt động. Đồng thời chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang giao cắt với đường sắt.

Thanh Hà
#An toàn giao thông đường sắt #Vụ tai nạn tàu hỏa và xe tải #Trách nhiệm người điều khiển phương tiện #Điều tra và xử lý vụ việc #Khuyến cáo về hành vi vượt đường sắt

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