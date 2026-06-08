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Pháp luật

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Điều tra vụ nghi phạm tử vong tại trụ sở công an xã

Chúc Trí

TPO - Nghi vấn N.Q.H. liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, nên công an mời H. tới trụ sở Công an xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) để làm việc, trong thời gian chờ làm việc, H. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 8/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân một nghi phạm tử vong tại trụ sở Công an xã An Hữu (Đồng Tháp).

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Anh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/5, trên địa bàn xã An Hữu xảy ra vụ trộm cắp tài sản, sau khi điều tra, rà soát, Công an xã An Hữu xác định dấu hiệu nghi vấn N.Q.H. (SN 1997, ngụ phường Mỹ Phước Tây, Đồng Tháp) có liên quan vụ việc.

Trưa ngày 3/6, Công an xã An Hữu mời H. đến trụ sở làm việc, nhằm làm rõ các tình tiết liên quan. Tại trụ sở công an, trong thời gian chờ làm việc, H. được bố trí ngồi tại một phòng làm việc riêng cùng với một đối tượng nghi vấn khác.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, khi cán bộ Công an xã An Hữu mở cửa phòng để làm việc thì phát hiện H. đã trong tư thế treo cổ tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã lập tức đưa H. đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, tuy nhiên H. được xác định đã tử vong trước đó.

Chúc Trí
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