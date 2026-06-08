Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở Iran, quân đội Israel xác nhận tấn công

TPO - Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền tây và miền trung Iran vào sáng sớm 8/6, vài giờ sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Israel.

Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, quân đội Israel đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa đất-đối-đất của Iran và các cơ sở hạ tầng không liên quan đến lĩnh vực năng lượng.

"Hôm nay, Iran đã phóng 11 tên lửa đạn đạo vào Israel. Không một quốc gia nào có thể dung thứ cho hành vi này, kể cả Israel. Israel hiện đang nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa đất-đối-đất của Iran, cũng như các cơ sở hạ tầng không liên quan đến lĩnh vực năng lượng", Đại sứ Leiter viết trên mạng xã hội X.

Theo CNN, những tiếng nổ lớn đã được báo cáo ở một số thành phố của Iran, bao gồm Tehran, Tabriz và Isfahan.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, quân đội Israel được cho là đã sử dụng “tên lửa đạn đạo phóng từ trên không” trong cuộc tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, cuộc tấn công vào Najafabad ở tỉnh Isfahan “không gây thương vong”.

(Ảnh: Reuters)

Cùng lúc đó, còi báo động đã vang lên khắp Israel khi quân đội nước này cho biết đã phát hiện một tên lửa được phóng từ Yemen.

“Các hệ thống phòng không đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố trên X, và ngay sau đó xác nhận rằng tên lửa đã bị đánh chặn thành công.

Đây là lần đầu tiên một tên lửa được bắn từ Yemen vào Israel kể từ ngày 4/4. Yemen là nơi đóng quân của phong trào Houthi được Iran hậu thuẫn.

Phong trào này trước đây đã làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển trong khu vực, bao gồm cả việc tấn công các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Iran đã cảnh báo sẽ sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để leo thang các cuộc tấn công trên khắp khu vực, nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nước này.