Dấu mốc vô cùng ý nghĩa với ASEAN

TPO - Cuộc tọa đàm đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á tại Hà Nội là một dấu ấn vô cùng ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động hết sức nhanh chóng.

Sáng 8/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 đã diễn ra Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tọa đàm hôm nay là một dấu ấn vô cùng có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á.

Cuộc tọa đàm lần đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động hết sức nhanh chóng, với những biến đổi nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng tới tất cả nước, các chính đảng.

Trong bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng thế giới đang đứng trước 3 cuộc khủng hoảng: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển, và khủng hoảng lòng tin chiến lược; và những cuộc khủng hoảng đó đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước những thách thức mới trong chặng đường phát triển hiện nay. Các động lực tăng trưởng truyền thống đang gặp trở ngại. Tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực đang đứng trước những cơn gió ngược. Khu vực Đông Nam Á cũng như nhiều khu vực khác liên tục chứng kiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là đầu tàu của liên kết kinh tế quốc tế, nhưng môi trường an ninh rủi ro hơn trước, triển vọng kinh tế còn nhiều yếu tố khó khăn.

Tại khu vực, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng phương cách ASEAN cũng đang đối mặt nhiều chướng ngại trong việc thúc đẩy đối thoại trong và ngoài khối. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương đứng trước những thách thức chưa từng có. Các cuộc xung đột vẫn tiếp tục xảy ra; hòa bình, ổn định trở nên mong manh trên cả phạm vi toàn cầu và khu vực.

Trong bối cảnh phức tạp đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng vào tương lai của ASEAN, khẳng định sợi dây kết nối ASEAN đang ngày càng bền chặt hơn trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Từ một khu vực hội tụ của những khác biệt giữa các nước lớn, ASEAN trong nhiều thập kỷ qua đã tạo diễn đàn và trở thành cầu nối cho đối thoại giữa các nước trong và ngoài khu vực.

Cần kênh trao đổi linh hoạt

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược, hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ nền tảng chính trị của mỗi quốc gia - các chính đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ là một sáng kiến giao lưu, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược.

Bộ trưởng cho rằng hợp tác chính đảng có thể hướng tới một kênh trao đổi linh hoạt bổ sung trong khu vực. Ở châu Á đã hình thành cơ chế Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP); song ASEAN vẫn chưa có một kênh kết nối chính đảng của riêng mình.

Năm 2025 đã chứng kiến dấu mốc Timor-Leste trở thành thành viên ASEAN, giúp hoàn chỉnh gắn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi mong đợi tọa đàm lần đầu năm nay sẽ là một dấu mốc nữa, mở ra kênh đối thoại thường xuyên hơn giữa các chính đảng Đông Nam Á, thể hiện sự đóng góp trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của Cộng đồng, duy trì gắn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu.