Thường trực Ban Bí thư: Xây dựng người nông dân có trình độ, năng lực sản xuất tiên tiến

TPO - Đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân đối với sự phát triển đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sát cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vào sáng 8/6, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong mọi hoàn cảnh, nông dân Việt Nam luôn nỗ lực vươn lên làm ra lương thực, thực phẩm, nông sản hàng hóa; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến gay gắt, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân cả nước đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế cần sớm khắc phục như chất lượng hoạt động hội và phong trào nông dân ở một số nơi chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; hoạt động tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân hiệu quả chưa cao..

Theo Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn; phát triển theo chuỗi giá trị hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện các mục tiêu đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng tổ chức hội mở, linh hoạt, năng động, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hội viên, nông dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp hội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số; đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ hội; đồng thời kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội. (Ảnh:TTXVN)

Hội Nông dân Việt Nam phải quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi hoạt động Hội; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với hợp tác xã, doanh nghiệp, chế biến và thị trường; triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế nông thôn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số, phát triển theo chuỗi giá trị.

"Khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải được đưa vào vị trí trung tâm của quá trình sản xuất; đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự là hạt nhân quy tụ, đoàn kết và vận động nông dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội cần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, nơi an ninh trật tự được bảo đảm, người dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc và bình yên; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam và người nông dân phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xây dựng thế hệ nông dân mới làm chủ công nghệ

Tham luận tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hoàng Trung cho rằng nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục giữ vị trí chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 70 tỷ USD, hơn 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế xanh và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, những cơ hội này cũng kéo theo yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung cho rằng thời gian tới người nông dân phải từng bước trở thành nhà kinh doanh nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng, khoa học công nghệ và giá trị gia tăng. Theo ông Hoàng Trung, trung tâm của quá trình chuyển đổi này chính là người nông dân.

"Nông dân trong giai đoạn mới không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải sản xuất những gì thị trường cần", Thứ trưởng Bộ NN&MT nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ NN&MT, người nông dân phải từng bước trở thành nhà kinh doanh nông nghiệp, hiểu nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu môi trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.Hiện Hà Nội đã số hóa 97% dữ liệu hội viên trên nền tảng “Nông dân Thủ đô số”, tích hợp với hệ thống iHanoi, từng bước hình thành lớp nông dân mới biết ứng dụng công nghệ số, AI và thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh.