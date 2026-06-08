Ra mắt công trình mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

TPO - Sáng 8/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách nhìn từ những vấn đề của hiện tại

Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tác phẩm gồm sáu phần phản ánh những lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay, từ giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam cho tới xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Lễ ra mắt có sự tham dự của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản.

Nếu nhìn vào kết cấu cuốn sách, có thể thấy phạm vi đề cập không dừng ở công tác tuyên giáo theo nghĩa hẹp mà mở rộng sang những vấn đề đang tác động trực tiếp tới đời sống xã hội như văn hóa, truyền thông, báo chí, chuyển đổi số và xây dựng niềm tin xã hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho rằng cuốn sách làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

PGS. TS Vũ Trọng Lâm phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Một trong những nội dung nổi bật của tác phẩm là nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng với việc củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông nhấn mạnh một quan điểm đáng chú ý: "Trong điều kiện mới, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng tuyên truyền một chiều, mà phải được củng cố bằng tính thuyết phục của đường lối, chính sách, bằng hiệu quả quản trị quốc gia, bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề bức xúc của nhân dân".

Cuốn sách “Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chính vì vậy công tác tư tưởng phải gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời phải lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi chủ trương, chính sách.

"Đi trước mở đường" trong thời đại số

Một nội dung khác được nhấn mạnh tại lễ ra mắt là vai trò của công tác tư tưởng trong bối cảnh công nghệ số và không gian mạng phát triển mạnh mẽ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho rằng giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở việc luận giải một cách có hệ thống vị trí và vai trò của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông dẫn lại quan điểm được nhấn mạnh trong tác phẩm rằng công tác tư tưởng phải thực sự "đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện", trở thành lực lượng xung kích trong việc định hình và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam và chuẩn mực con người Việt Nam.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, cuốn sách cũng thể hiện rõ tư duy đổi mới về nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đó là yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng xã hội, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục và khả năng dự báo.

Tác phẩm dành sự quan tâm tới nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện truyền thông số và không gian mạng phát triển nhanh chóng.

Những nội dung này được nhiều đại biểu đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh môi trường truyền thông hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ, với tốc độ lan truyền thông tin nhanh hơn rất nhiều so với trước đây.

Ban tổ chức đã trao tặng sách cho lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đại biểu tham dự chương trình.

Theo TS. Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư - cuốn sách không chỉ mang ý nghĩa tổng kết lý luận và thực tiễn mà còn có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, những người làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản cũng như các nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

Ông cho rằng tác phẩm góp phần lan tỏa những tư tưởng chỉ đạo và quan điểm lớn của Đảng về công tác tư tưởng, đồng thời nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong xã hội.