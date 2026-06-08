Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng sáng 8/6 trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã đến thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tháp tùng ông Tập Cận Bình còn có Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và ông Thái Kỳ, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong một bài báo đăng trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên trước chuyến thăm, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Triều Tiên cần tăng cường hợp tác chiến lược và cùng nhau chống lại “chủ nghĩa bá quyền, chính sách cưỡng ép” để theo đuổi một thế giới đa cực có trật tự.

Tờ Rodong Sinmun gọi ông Tập Cận Bình là “vị khách được trân trọng nhất”, đồng thời mô tả đường phố Bình Nhưỡng “ngập tràn không khí hữu nghị”.

Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên trang hoàng trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên sau 7 năm. Trong đó, ông Tập sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Chưa có chương trình nghị sự cụ thể nào được đề cập. Các chuyên gia nước ngoài dự đoán cuộc gặp sẽ có tác động lớn đến quan hệ song phương và hơn thế nữa, khi cả hai bên đều tìm cách khôi phục liên minh truyền thống của mình trong bối cảnh đối đầu với Mỹ.

“Một nhà lãnh đạo Trung Quốc không chỉ đến thăm Triều Tiên vì đó là chuyến thăm cần thiết. Chuyến đi của ông Tập Cận Bình sẽ có những tác động thực sự đến quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên”, Leif-Eric Easley - giáo sư tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul - cho biết.