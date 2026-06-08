Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ cùng con nhỏ bị 2 thanh niên chặn kiểm tra tài sản ở Aeon Mall Long Biên

Thanh Hà

TPO - Tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.

hinh-anh.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị Aeon Mall Long Biên và mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3, đồng thời giữ hóa đơn thanh toán tiền.

Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về và có đặt xe taxi. Khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".

Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường.

Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.

Sau khi kiểm tra tại chỗ, hàng hóa của người phụ nữ mua đều có hóa đơn đầy đủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà
#Vụ việc kiểm tra trộm đồ tại Aeon Mall #Xác minh hành vi nhân viên an ninh #Phản ứng của người phụ nữ bị nghi trộm #Hành vi bắt giữ và tố cáo bắt cóc #Vai trò của cộng đồng và công an trong xử lý sự cố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe