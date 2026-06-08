Công an vào cuộc vụ người phụ nữ cùng con nhỏ bị 2 thanh niên chặn kiểm tra tài sản ở Aeon Mall Long Biên

TPO - Tối 7/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại việc 2 nam giới nhận là nhân viên an ninh siêu thị AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chặn người phụ nữ, kiểm tra tài sản vì nghi ngờ trộm đồ.

Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Long Biên (Hà Nội) đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, vào tối cùng ngày, người phụ nữ cùng con nhỏ vào siêu thị Aeon Mall Long Biên và mua sắm đồ tại cửa hàng ở tầng 2 và 3, đồng thời giữ hóa đơn thanh toán tiền.

Đến khoảng hơn 21h, người phụ nữ ra về và có đặt xe taxi. Khi di chuyển ngang qua bãi xe máy thì có 2 nam giới mặc quần áo dân sự chặn lại thông báo nghi ngờ người phụ nữ "ăn cắp đồ".

Mặc dù người phụ nữ đã trình bày bản thân mua đồ có hóa đơn đầy đủ và cho kiểm tra tại chỗ, nhưng vẫn bị yêu cầu lên xe ô tô đưa đến công an phường.

Do quá hoảng sợ, người phụ nữ đã hô hoán "bắt cóc". Khi một số người dân đến thì một trong 2 nam thanh niên mới lôi tấm thẻ có chữ "an ninh" ra đeo.

Sau khi kiểm tra tại chỗ, hàng hóa của người phụ nữ mua đều có hóa đơn đầy đủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.