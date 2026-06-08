Bắt quả tang hai đối tượng hút trộm dầu xe tải ở Đồng Nai

TPO - Quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Riềng (Công an TP Đồng Nai) phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang hút trộm dầu từ xe một ô tô tải dừng đậu bên đường.

Ngày 8/6, Công an xã Phú Riềng (Công an TP Đồng Nai) thông tin, vào khoảng 4h45 phút ngày 4/6, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang H.V.T. (SN 1983) và H.V.T. (SN 1988), cùng trú tại thôn Tân Phú, xã Phú Riềng đang thực hiện hành vi hút trộm dầu từ xe ô tô tải biển số 70H-071.xx đang dừng đậu bên đường thuộc khu vực thôn Tân Phước.

Hiện trường hai đối tượng bị bắt quả tang đang hút trộm dầu xe tải

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ khoảng 250 lít dầu diesel cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan gồm máy bơm, ống nhựa và các can chứa dầu.

Tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc, Công an xã Phú Riềng đã phối hợp với Viện KSND khu vực 11 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, kết quả phát hiện, thu giữ 240 kg pháo nổ các loại; 1 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy và 3 thùng nhựa chứa khoảng 500 lít chất lỏng nghi là dầu diesel.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, N.T.A.K. (SN 2005), trú tại thôn Tân Bình, xã Phú Riềng đã đến Công an xã đầu thú và khai nhận cùng tham gia thực hiện hành vi trộm cắp dầu với hai đối tượng nêu trên vào ngày 2/6 tại địa bàn xã Phú Riềng.

Công an xã Phú Riềng đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc số tang vật thu giữ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.