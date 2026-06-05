Trung Quốc: Chú chó có 1,5 triệu người theo dõi bị kẻ trộm bán rẻ cho quán ăn

HHTO - Một chú chó nổi tiếng với gần 1,5 triệu người theo dõi ở Trung Quốc đã bị bắt trộm, bán cho quán ăn và đã bị ăn, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ.

Tóm tắt nhanh: · Chú chó có hơn 1,5 triệu người theo dõi ở Trung Quốc đã bị bắt trộm khi chủ vắng nhà. · Người bắt trộm nói họ tưởng Chutou là chó hoang và đã bán Chutou cho quán ăn. · Vụ việc khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ và muốn kẻ trộm thú cưng phải bị phạt nặng.

Chú chó “ngôi sao” ở Trung Quốc đã bị bắt trộm và ăn thịt, khiến chủ nhân của nó đang muốn buộc kẻ trộm phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Anh Guo, ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), là một người có ảnh hưởng (influencer) trên mạng, chuyên làm về đề tài du lịch. Anh đã nuôi chú chó Chutou được 8 năm. Chutou được nhiều cư dân mạng yêu thích vì vừa thông minh, hoạt bát, lại hiền lành.

Trên mạng xã hội, Chutou có hơn 1,5 triệu người theo dõi - một con số đáng mơ ước. Anh Guo thường ghi lại hình ảnh của mình và Chutou trong những chuyến đi khắp Trung Quốc, từ núi tuyết đến sa mạc. Chutou ngoan ngoãn, can đảm, thường canh bên ngoài lều của Guo vào ban đêm.

Chutou đã đồng hành với chủ trong nhiều chuyến đi. Ảnh: QQ.

Năm 2018, Guo đã mua Chutou từ một người bán hàng rong với giá hơn 2.000 tệ (khoảng hơn 7 triệu đồng), khi đó Chutou mới được 3 tháng tuổi, theo trang Fengmian News.

Gần đây, khi Guo đi du lịch một mình ở Georgia, anh đã để Chutou ở nhà với bố mẹ. Anh không ngờ đây lại là lần mà anh phải chia tay Chutou mãi mãi.



Chú chó nổi tiếng biến mất khi chủ đang ở nước ngoài

Hôm 11/5, cha của Guo phát hiện Chutou đã mất tích. Xem lại video từ camera quan sát thì ông thấy 2 người lạ mặt bế chú chó lên xe đạp điện và chở đi.

2 kẻ ăn trộm Chutou còn dùng áo khoác che chú chó để không bị phát hiện. Ảnh: Douyin.

Nghe tin, Guo vội quay về Trung Quốc. Đến hôm 26/5 thì anh tìm được một trong 2 người đã bắt trộm Chutou. Người đó khai rằng anh ta tưởng Chutou là chó hoang.

Đây rõ ràng là nói dối vì Chutou trông rất sạch sẽ, lại đeo vòng cổ và thiết bị theo dõi, mà lúc đó chú chó đang nằm trên ruộng của nhà Guo, không thể là chó hoang được.



Chủ nhân suy sụp khi biết Chutou đã bị bán cho quán ăn

Guo xin chuộc Chutou với giá 10.000 tệ (gần 40 triệu đồng), nhưng rất buồn là Chutou đã bị kẻ trộm bán cho một quán ăn với giá rẻ, chỉ 180 tệ (khoảng 700.000 đồng), và chú chó đã bị ăn.

Anh Guo rất uất ức vì kẻ trộm không hề xin lỗi, còn bảo anh: “Con chó đã chết rồi, đừng làm ầm ĩ nữa”.

Nhớ thương Chutou, anh Guo tìm đến quán ăn nơi chú chó bị bán, hy vọng có thể nhận lại được lông của nó. Nhưng người ở quán bảo đã vứt đi từ lâu.

Anh Guo bật khóc khi nói với truyền thông về Chutou. Ảnh: Douyin.

Tuyệt vọng, Guo đã báo cảnh sát và cung cấp bằng chứng về giá trị của Chutou. Anh mong là kẻ trộm sẽ bị xử lý hình sự.

Một luật sư nói, nếu Chutou được xác định có giá trị lớn, nghi phạm có thể phải đối mặt với tội danh trộm cắp, mức án lên đến 3 năm tù.

Vụ việc đang khiến cư dân mạng ở Trung Quốc rất bất bình. Nhiều cư dân mạng viết, họ đã khóc khi xem những video cũ của Chutou và mong muốn những kẻ bắt trộm thú cưng bị phạt nặng vì đối với chủ nhân thì thú cưng còn có giá trị tinh thần rất lớn, không đo đếm được.

