Chàng trai Hàn Quốc nói tiếng Việt như trai Sài Gòn, ở lại Việt Nam vì bạn gái

HHTO - Không chỉ sang du lịch, ngày càng nhiều người trẻ nước ngoài chọn ở lại Việt Nam để an cư, gắn bó lâu dài. Kim Jun Tae là một trong số đó. Chàng trai Hàn Quốc này nói tiếng Việt "chuẩn" như người Việt và thậm chí thấy nhịp sống ở mảnh đất hình chữ S còn thân thuộc hơn quê hương.

Rành tiếng Việt nhưng đôi khi cũng bị tiếng Việt... hại

Nếu chỉ nghe Kim Jun Tae trò chuyện, không ít người sẽ nghĩ anh là một người Việt chính gốc. Cách nói chuyện tự nhiên với ngữ điệu miền Nam đặc trưng, vốn từ vựng phong phú với khả năng hiểu và sử dụng tiếng Việt thành thạo khiến nhiều người phải bất ngờ. Jun Tae chia sẻ, đây là kết quả của việc tiếp xúc với tiếng Việt hơn mười năm, kể từ lúc anh chàng học cấp Hai.

Thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội, Jun Tae gây bất ngờ vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trôi chảy của mình. Nguồn: Jun Tae - Kim Hàn Quốc

Nhớ lại lúc nghe tin cả gia đình sẽ chuyển tới một đất nước khác, anh từng rất háo hức vì nghĩ bản thân sẽ được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Nhờ học tập trong môi trường phải tiếp xúc với tiếng Việt thường xuyên và có nhiều bạn bè bản địa, khả năng ngôn ngữ của anh dần phát triển theo thời gian. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc sử dụng tiếng Việt đối với Jun Tae luôn là điều dễ dàng.

“Khó nhất vẫn là tiếng Việt có rất nhiều dạng nghĩa, ví dụ nghĩa bóng hay nghĩa đen”, Kim Jun Tae nói. Với anh, thử thách lớn hơn nữa nằm ở giọng địa phương. “Khó hơn nữa là giọng vùng miền, nhất là Hà Tĩnh”, anh cười.

Trong quá trình học, anh cũng nhận thấy tiếng Hàn và tiếng Việt có một số nét tương đồng do cùng sử dụng nhiều từ gốc Hán. Những từ như “bất an”, “chuẩn bị”, “cảm động” có cách phát âm khá giống nhau giữa hai ngôn ngữ. Điều này khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Dù vậy, trong quá trình hòa nhập, Jun Tae từng gặp không ít tình huống hài hước chỉ vì không hiểu tiếng Việt. Kỷ niệm khiến anh nhớ nhất liên quan đến từ “khu mấn” (từ lóng của người Nghệ An chỉ một vật/thái độ không tốt). Khi nghe bạn bè nhắc tới, Kim Jun Tae hoàn toàn không hiểu nhưng vẫn cố trả lời như thể mình hiểu được nghĩa của nó. “À trái đó hả? Biết chứ, ăn nó chua chua đúng không?”, anh kể lại. Mãi đến khi được giải thích, anh mới phát hiện bản thân đang hiểu sai hoàn toàn và cảm thấy “quê một cục” khi được tiết lộ ý nghĩa thật sự của từ đó.

Quyết định quay lại Việt Nam vì người thương

Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, Kim Jun Tae từng quay về Hàn Quốc vào năm 19 tuổi. Tại Seoul, anh dần xây dựng được sự nghiệp vững chắc và những mối quan hệ sâu sắc. Tuy nhiên, anh lại một lần nữa chọn Việt Nam làm nơi bắt đầu mới. Theo tiết lộ của Jun Tae, lý do lớn nhất cho quyết định này là vì bạn gái của anh.

“Bạn gái mình mong muốn được sinh sống tại Việt Nam để được ở gần với gia đình, mình tôn trọng điều đó và quyết định về đây để đồng hành cùng bạn ấy”, Jun Tae chia sẻ. Vì tôn trọng mong muốn của bạn gái, Kim Jun Tae quyết định quay lại Việt Nam để sống cùng người mình yêu.

Jun Tae chưa từng tiếc nuối về quyết định trở lại Việt Nam cùng bạn gái. Nguồn: NVCC

Bỏ lại cuộc sống ổn định tại Hàn, Jun Tae trở lại Việt Nam lập nghiệp không chút nao núng, thậm chí xem đây là cơ hội để bắt đầu một trải nghiệm mới. “Dù chỉ mới quay lại Việt Nam một thời gian ngắn nhưng đây có thể là một cuộc thay đổi mới với nhiều trải nghiệm và những điều đáng chờ mong trong tương lai”, Jun Tae kỳ vọng.

Sau thời gian sống giữa hai quốc gia, Kim Jun Tae nhận ra bản thân thích nhịp sống ở Việt Nam hơn. Theo anh, tại Hàn Quốc, đặc biệt ở Seoul, nhịp sống của người dân khá khép kín, theo kiểu “ai ở nhà nấy”. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi người dễ dàng gặp gỡ nhau hơn.

“Ở Hàn không hiểu sao mình chỉ muốn về nhà ăn xong rồi ngủ sau khi tan ca, không có tâm trạng đi la cà, ăn vặt hay cà phê như ở Việt Nam. Tối tối mình có thể cafe, làm ly bia, không kể ngày thường hay cuối tuần”, anh kể. Chính cảm giác gần gũi và kết nối ấy khiến Kim Jun Tae cho rằng Việt Nam là một nơi “dễ sống”.

Háo hức khám phá những miền đất mới

Dù sống ở Việt Nam nhiều năm, Jun Tae thừa nhận mình chưa đi được quá nhiều nơi. Phần lớn thời gian trước đây của anh gắn với việc học tập và công việc, nên kế hoạch khám phá Việt Nam vẫn còn dang dở. Danh sách những địa điểm anh từng ghé qua gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An và Cần Thơ. Mỗi nơi để lại cho anh những ấn tượng riêng.

Jun Tae mong ngóng được khám phá nhiều điểm đến ở Việt Nam hơn. Nguồn: NVCC

“Chuyến đi miền Tây gần đây đã khiến mình rất ấn tượng. Dù chỉ có thể nán lại 2 ngày vì công việc, chưa được đi đó đây nhiều, nhưng nơi đây khiến mình cảm thấy vui vẻ vì người dân thân thiện, dễ gần và dễ bắt chuyện”, anh hào hứng kể lại.

Hiện tại, Kim Jun Tae vẫn thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Việt Nam do công việc. Anh hy vọng khi ổn định hơn, bản thân sẽ có cơ hội đi nhiều nơi hơn để hiểu thêm về đất nước mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Với Kim Jun Tae, Việt Nam không chỉ là nơi từng sống thời niên thiếu, mà còn là nơi mang đến cảm giác thân thuộc đủ để anh lựa chọn gắn bó lâu dài.