Hà Nội điều chỉnh giao thông để thi công metro: "Tổ chức giao thông tự hành" là gì?

Linh Lê

HHTO - Từ ngày 30/5, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc chuyển từ điều khiển bằng đèn tín hiệu sang hình thức "giao thông tự hành" - thuật ngữ đang khiến nhiều người thắc mắc.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ ngày 30/5 nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc).

Trong thời gian thi công, nút giao sẽ không còn vận hành theo hình thức điều tiết bằng đèn tín hiệu như trước mà chuyển sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải di chuyển theo hệ thống đường tạm, biển báo, vạch sơn và các điểm quay đầu được bố trí tại vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh.

Từ ngày 30/5, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Hà Nội. (Ảnh: Phùng Linh/TPO)

"Giao thông tự hành" cụ thể là gì?

Sau khi thông tin được công bố, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn về khái niệm "giao thông tự hành". Trên thực tế, tổ chức giao thông tự hành là hình thức không sử dụng đèn tín hiệu giao thông để điều tiết phương tiện tại nút giao. Thay vào đó, người tham gia giao thông phải tự quan sát, chủ động nhường đường và di chuyển theo các quy tắc ưu tiên được thể hiện bằng biển báo, vạch sơn và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Nói cách khác, thay vì chờ đèn xanh, đèn đỏ để được phép di chuyển, người điều khiển phương tiện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tại nút giao để lưu thông một cách an toàn và đúng quy định.

Nút giao thông La Thành - Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Google Maps)

Người tham gia giao thông cần lưu ý gì?

Với phương án mới, người dân khi lưu thông qua khu vực nút giao đường La Thành - Nguyễn Chí Thanh cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo và vạch sơn chỉ dẫn.

Người điều khiển phương tiện nên giảm tốc độ khi tiếp cận nút giao, chủ động nhường đường theo quy định, tránh chuyển hướng đột ngột hoặc dừng đỗ gây cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần nắm rõ các vị trí quay đầu xe mới được bố trí trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh để lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Trong những ngày đầu áp dụng phương án mới, tình trạng ùn ứ cục bộ hoặc lúng túng khi lưu thông có thể xảy ra do nhiều người chưa quen với cách tổ chức giao thông mới. Vì vậy, việc theo dõi thông tin phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình thay thế sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến quá trình di chuyển.

