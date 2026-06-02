TP.HCM: Những "trạm sạc năng lượng" đặc biệt trước giờ thi của sĩ tử 2K11

HHTO - Không chỉ phát nước hay hướng dẫn sơ đồ phòng thi, các đội hình Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM còn trở thành những "trạm sạc năng lượng" đặc biệt, hỗ trợ sĩ tử 2K11 ôn lại kiến thức, động viên tinh thần trước giờ bước vào phòng thi.

Cuộc đua hậu cần từ 4h30 sáng

Với đa số học sinh, sinh viên, mùa Hè là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học. Thế nhưng tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM, ngày mới của lực lượng Tiếp sức mùa thi và Hoa Phượng Đỏ đã bắt đầu từ khi thành phố còn chưa thức giấc.

Nguyễn Anh Duy (điểm thi THPT Trưng Vương) thức dậy từ 4:30 sáng để chuẩn bị cho ngày làm nhiệm vụ. Người đồng đội Nguyễn Hoàng Minh Phú bắt đầu ngày mới từ 5:00 sáng. Tại điểm thi THCS Bình Chiểu, Trần Bảo Hoàng Anh cũng có mặt từ 6:00 sáng sau khi thức dậy lúc 5:30 sáng.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm trường THCS Bình Chiểu. - Ảnh: Đoàn phường Tam Bình.

Khi nhiều tuyến đường còn khá vắng vẻ, các đội hình hỗ trợ đã bước vào guồng công việc. Theo Hoàng Anh, những nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là dọn bàn, sắp xếp nước uống, vật phẩm tiếp sức, bảng hướng dẫn và các phần quà nhỏ để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh cũng như phụ huynh.

"Điều khó khăn nhất có lẽ là phải dậy sớm hơn các bạn khác, nhất là khi đang trong những ngày Hè. Nhưng khi đến điểm thi và nhìn thấy không khí khẩn trương của buổi thi thì sự mệt mỏi ban đầu cũng nhanh chóng tan biến", Hoàng Anh chia sẻ.

"Trạm sạc năng lượng" và ôn bài phút chót

Bên cạnh công tác hậu cần, nhiều tình nguyện viên cho biết họ còn đảm nhận một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng, đó là giúp thí sinh giảm bớt áp lực trước khi bước vào phòng thi.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Trưng Vương.

Anh Duy cho biết ngoài việc hỗ trợ các thí sinh di chuyển vào cổng trường, đội hình còn tranh thủ nhắc nhở những lưu ý cần thiết và hỗ trợ các bạn ôn lại kiến thức trước giờ làm bài.

Minh Phú và Anh Duy gửi lời chúc đến các bạn sĩ tử 2K11 trong ngày thi cuối cùng.

Trong khi đó, Minh Phú gọi nhiệm vụ này bằng một cụm từ rất gần gũi với giới trẻ: "đẩy mood". "Tụi mình đến đây để cổ vũ, giúp tinh thần các bạn dễ chịu hơn khi bước vào phòng thi. Ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm giúp các bạn tự tin hơn", Phú chia sẻ.

Sự hỗ trợ này cũng được cảm nhận từ phía thí sinh. Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên, Đặng Vinh Danh cho biết sự xuất hiện của các đội hình tiếp sức bên ngoài điểm thi giúp em bớt căng thẳng trước giờ làm bài. "Các anh chị ấy giúp mình thoải mái hơn khi đi thi", Vinh Danh chia sẻ.

Đặng Vinh Danh cũng có những chia sẻ về ngày thi đầu tiên.

Từ người được tiếp sức đến người tiếp sức

Đây là năm thứ hai Trần Bảo Hoàng Anh tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Đứng bên ngoài cổng trường nhìn các sĩ tử 2K11 bước vào phòng thi, Hoàng Anh nhớ lại chính mình trong kỳ thi trước đây.

"Lúc đó mình cũng từng hồi hộp, lo lắng và có áp lực. Nhưng chính sự động viên, hỗ trợ từ các anh chị áo xanh đã giúp mình cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều", Hoàng Anh kể.

Chính trải nghiệm đó khiến Hoàng Anh hiểu rõ hơn ý nghĩa của công việc mình đang làm. Với Hoàng Anh, hỗ trợ mùa thi không chỉ là phát nước hay hướng dẫn đường đi, mà còn là cách gửi đi những lời động viên và nguồn năng lượng tích cực.

Ảnh: Đoàn phường Tam Bình.

"Được hỗ trợ các bạn thí sinh - những người có thể sẽ trở thành học sinh của chính ngôi trường mình đang học, mình cảm thấy rất vui và trân trọng hơn tinh thần tình nguyện", Hoàng Anh chia sẻ.

Sự tiếp nối ấy cũng xuất hiện ở phía các thí sinh. Khi được hỏi liệu sau này có muốn tham gia các đội hình hỗ trợ thi hay không, Đặng Vinh Danh cho biết sẵn sàng góp mặt để lan tỏa những điều tích cực đến các thế hệ thí sinh tiếp theo.