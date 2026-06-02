"Siêu chíp" 2K13 phố núi chinh phục thế giới số, lan tỏa năng lượng sáng tạo

HHT - Không phải phòng thí nghiệm hoành tráng hay những thiết bị đắt tiền, hành trình chinh phục công nghệ của cậu bạn sinh năm 2013 Vũ Hoàng Nam bắt đầu từ sự tò mò và những câu hỏi “vì sao?”. Từ một cậu bạn mê lập trình robot và thiết bị bay, Hoàng Nam dần bước lên các sân chơi khoa học trong nước và quốc tế.

Tự làm thám tử lập trình

Bạn Vũ Hoàng Nam (Lớp 7A5, Trường TH-THCS-THPT Sao Việt, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai) là đại biểu Trung ương Đoàn trẻ tuổi được tham gia Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ XI. Cậu bạn còn “rinh” về nhà hơn 50 huy chương Vàng, Bạc , Đồng trong kỳ thi Olympic môn Toán - Tin học Quốc gia và quốc tế, giải vô địch toàn năng Olympic Toán Thiếu niên Quốc tế ở Thâm Quyến, Trung Quốc và Huy chương Vàng vô địch cá nhân lập trình Drone tại Mông Cổ.

Bạn Hoàng Nam tại Giải lập trình drone và robot quốc tế.

Thay vì nản lòng trước những dòng lệnh rắc rối, chúng mình có thể học Hoàng Nam cách đóng vai thám tử để đi tìm lời giải cho từng bài toán. Hoàng Nam bật mí: “Mình bắt đầu học lập trình từ ngôn ngữ Scratch từ năm 9 tuổi. Bạn có thể thử lập trình đơn giản, sử dụng tư duy thuật toán rồi nâng cấp lên ngôn ngữ C++. Sau đó ứng dụng vào lập trình, điều khiển drone, robot dễ dàng hơn”.

Hoàng Nam mang theo niềm tự hào Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hành trình khám phá STEM sẽ thú vị hơn nhiều nếu chúng mình giữ sự tò mò, kiên trì học hỏi và không ngại thử nghiệm. Chỉ cần tính toán sai một góc xoay nhỏ, chiếc máy bay sẽ đi chệch quỹ đạo ngay, vì thế giỏi Toán chính là “át chủ bài” để Hoàng Nam chinh phục môn lập trình drone (thiết bị bay không người lái) đấy!

Nuôi heo đất cho "nghìn việc tốt"

Hành trình tiến bước lên Đoàn của cậu bạn Liên đội trưởng Trường TH-THCS-THPT Sao Việt bắt đầu từ năm Hoàng Nam là học sinh lớp Hai. Từ những phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất của trường, Hoàng Nam đã ấp ủ cho mình một dự án cá nhân.

Cậu bạn 2K13 để dành tiền học bổng để trao tặng quà và học bổng cho bạn bè.

Suốt bốn năm học liền, cậu bạn đã để dành tiền học bổng từ các giải thưởng của bản thân để quyên tặng vào quỹ học bổng thiện nguyện của địa phương. Trong chuyến đi đến làng Phang, Xã La Lang, Huyện Đức Cơ, cậu bạn là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Gia Lai để trao tận tay những phần quà đến các bạn đồng bào dân tộc cùng trang lứa.

Hoạt động giao lưu giữa học sinh các trường tại tỉnh Gia Lai.

Nhờ tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, tương thân tương ái và luôn tiên phong trong các hoạt động công tác xã hội, Hoàng Nam đã đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” toàn quốc, danh hiệu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc và trở thành gương mặt Đại biểu ưu tú trong Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ II.

Hoàng Nam tại Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Khi làm việc cùng các Đại biểu lớn tuổi hơn, mình học được sự điềm tĩnh, tinh thần trách nhiệm cao và suy nghĩ thật cẩn thận trước mỗi quyết định. Các cô chú, anh chị đã truyền cảm hứng cho mình trưởng thành hơn. Ngược lại, thế hệ Đại biểu trẻ như chúng mình có thể mang đến nhiều năng lượng, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông điệp tích cực đến nhiều bạn Đội viên, Thiếu nhi hơn. ​Vũ Hoàng Nam (Lớp 7A5, Trường TH-THCS-THPT Sao Việt, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai)

Cẩm nang cân bằng trí lực

Để chinh phục các kỳ thi khoa học quốc gia và quốc tế, Hoàng Nam luôn đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Mỗi buổi tối, cậu bạn thường tự hỏi: “Hôm nay mình đã làm được gì tốt hơn hôm qua?” để không trì hoãn việc học.

Thế nhưng, bí kíp để "siêu sao" Toán học không bao giờ cảm thấy quá tải chính là khả năng quản lý thời gian cực đỉnh. Cậu bạn luôn tìm cách đan xen những giờ tư duy căng thẳng với các hoạt động thể chất để nạp lại năng lượng.

Hoàng Nam (thứ 2 bên phải) cùng các Đại biểu trẻ tiêu biểu.

“Mình chơi bóng đá ít nhất ba lần mỗi tuần vì môn thể thao này vừa giúp mình thêm khỏe mạnh, vừa tăng sự kỷ luật cá nhân. Khi thi đấu, mình học được cách phối hợp với tập thể, lắng nghe đồng đội. Tinh thần không bỏ cuộc trên sân bóng giúp mình kiên trì hơn trong học tập và các hoạt động trường lớp, Đoàn Đội và tập thể”.

Chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút, chúng mình sẽ có thêm năng lượng tích cực, xua tan mọi áp lực phải không nào?