Người trẻ Đà Nẵng tiếp bước tự hào giữa tháng Tư lịch sử

TPO - Trong không khí tự hào của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đã lựa chọn những cách rất riêng để hòa mình vào dòng chảy lịch sử, từ việc check-in các tuyến phố rực cờ đỏ sao vàng, tham quan triển lãm lịch sử, đến chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội…

Đón sinh nhật giữa sắc đỏ tự hào

Sáng 30/4, khu vực Công viên APEC (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi người dân và du khách đổ về check-in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Ảnh: Giang Thanh

Giữa dòng người ấy, Nguyễn Thị Kim Huệ (SV năm 3 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) nổi bật trong màu áo thanh niên và lá cờ đỏ sao vàng trên tay.

Với Huệ, ngày 30/4 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn mang ý nghĩa đặc biệt bởi đó là ngày sinh nhật của em. “Mỗi năm, em đều cố gắng làm điều gì đó thật đặc biệt vào ngày này, không chỉ để kỷ niệm tuổi mới mà còn để nhắc nhở bản thân về dấu son tự hào của dân tộc", Huệ chia sẻ.

Không chọn những bữa tiệc hay buổi tụ tập quen thuộc, Huệ thường dành ngày sinh nhật của mình để tham quan bảo tàng, tham gia các hoạt động kỷ niệm hoặc đơn giản là hòa mình vào không khí chung của thành phố trong ngày lễ.

Những bức ảnh check-in bên lá cờ Tổ quốc hay tại các tuyến phố rợp sắc đỏ đối với em không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.

"Đối với những người trẻ như em, lịch sử là để ghi nhớ, để biết ơn, để tự hào và tiếp bước bằng việc nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, đóng góp sức trẻ để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Em luôn tự hào bởi mình sinh ra vào ngày 30/4 và cũng luôn tự nhắc nhở phải sống sao để xứng đáng với sự hi sinh của lớp lớp cha ông đi trước", Huệ chia sẻ.

Đó cũng là lời nhắc nhở để Huệ nỗ lực hơn mỗi ngày.

Không chỉ riêng Kim Huệ, trong dịp lễ 30/4 năm nay, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng đã lựa chọn những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử để trải nghiệm và tìm hiểu. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên là triển lãm “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, không gian triển lãm đã đón lượng lớn người trẻ đến tham quan. Những thước phim tư liệu mờ nhòe, những câu chuyện được kể bởi người trong cuộc cùng các hiện vật lịch sử đã tái hiện sinh động những năm tháng kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.

Lan tỏa niềm tự hào trong tim

Hồ Thị Minh Phương, SV Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, cho biết cô và bạn bè biết đến triển lãm thông qua Facebook nên quyết định dành buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để ôn lại chặng hành trình lịch sử của dân tộc, để biết rõ hơn về những hi sinh thầm lặng nhằm giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cẩn thận ghi lại hình ảnh các hiện vật bằng điện thoại, Phương cho biết mỗi bức ảnh, mỗi câu chuyện đều mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. “Mình hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước, trong đó có cả những người trẻ như tụi mình bây giờ. Được ở đây, trong thời điểm đặc biệt này là điều mà chúng tôi rất trân trọng”, Phương nói.

Bên cạnh đó, các không gian đặc biệt như: Bảo tàng Đà Nẵng, quảng trường Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng, những tuyến phố rực rỡ cờ hoa, những con ngõ rợp cờ đỏ sao vàng… cũng đặc biệt thu hút các bạn trẻ đến check-in, tham quan.

Song song với các hoạt động trực tiếp, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok, trào lưu chia sẻ về ngày 30/4 cũng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Hàng loạt bài đăng với hình ảnh lá cờ Tổ quốc, những đoạn video ghi lại không khí lễ hội hay các dòng trạng thái bày tỏ lòng tự hào, biết ơn đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Nhiều bạn trẻ còn sáng tạo nội dung theo cách riêng như kể lại câu chuyện lịch sử bằng video ngắn, thiết kế ảnh đồ họa hoặc chia sẻ cảm nhận cá nhân khi tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Theo bạn Nguyễn Hoàng Vân (nhân viên ngân hàng, phường Sơn Trà), giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ thay đổi từng ngày, những giá trị lịch sử vẫn luôn là điểm tựa vững chắc để thế hệ trẻ định hướng tương lai.

“Và trong sắc đỏ rực rỡ của ngày 30/4 lịch sử, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều những người trẻ Đà Nẵng với ánh mắt tự hào, nụ cười rạng rỡ đang tiếp tục lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng đóng góp, dựng xây đất nước theo cách của riêng mình”, Vân chia sẻ.