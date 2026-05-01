Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

​Giới trẻ xếp hàng check-in cùng ‘Bảo vật Quốc gia’ 843 và MiG-21

Trọng Tài

TPO - Ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp 30/4 - 1/5, đông đảo người dân, du khách và bạn trẻ hào hứng check-in cùng xe tăng 843, MiG-21 số hiệu 4324. Một hành trình trải nghiệm lịch sử đầy cảm hứng và ý nghĩa.

Bảo vật Quốc gia 'gây sốt', giới trẻ hào hứng khám phá dịp 30/4.
Du khách chủ yếu là học sinh, sinh viên, cựu chiến binh và các gia đình, đặc biệt đông trước dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam. Nhiều bạn trẻ diện áo dài, trang phục in cờ Tổ quốc để check-in, thể hiện tình yêu đất nước.

Các bạn trẻ hào hứng check-in với Bảo vật Quốc gia MiG-21 số hiệu 4324.
Nhân dịp kỷ niệm 30/4, nhiều gia đình đã đưa con nhỏ cùng phụ huynh đến thăm bảo tàng. "Là những người cựu chiến binh, tôi thấy bố mẹ rất thích và xúc động khi được xem lại những kỷ vật, hiện vật cũ, những hình ảnh tái hiện về giai đoạn chiến tranh, lịch sử của dân tộc", chị Hương ở phường Yên Hòa chia sẻ.
Bảo tàng là nơi lưu giữ và trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có bốn bảo vật quốc gia: Hai máy bay MIG-21 (số hiệu 4324, 5121), xe tăng T54B (số hiệu 843), và bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.
"Là một người trẻ, tôi rất hào hứng khi được tận mắt chứng kiến, lắng nghe những câu chuyện kể lại để hiểu sâu hơn về những ngày tháng chiến tranh gian khổ, ý chí, sức mạnh phi thường của ông cha ta ngày trước trong quá trình dựng nước và giữ nước", bạn Yến cho biết.
Gia đình anh Trường, chị Lan chia sẻ, kỳ nghỉ lễ năm nay chọn Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam làm điểm tham quan để các con hiểu rõ hơn về hành trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, qua đó có cái nhìn trực quan, dễ hình dung về lịch sử dân tộc.
Nhóm bạn Văn Lâm, sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đang thực tập tại Hải Phòng cho biết, tranh thủ kỳ nghỉ lễ, các bạn bắt xe lên Hà Nội từ sáng sớm để tham quan bảo tàng, coi đây là cơ hội học hỏi thực tế bổ ích và quý giá.
Các bạn trẻ đều cảm thấy thích thú khi tham quan bảo tàng. Đó là những buổi học trực quan, bổ ích, quý báu.
Nơi đây không chỉ là nơi bảo tồn những kỷ vật quý báu mà còn là không gian tái hiện những mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, từ thuở dựng nước đến những ngày tháng giành độc lập.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới trẻ, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.
#Bảo vật quốc gia #Bảo tàng lịch sử #Giới trẻ #30/4 #MiG-21

