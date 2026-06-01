Thiếu nhi hướng tới Đại hội Đoàn lần thứ XIII: "Bé út" có tranh xuất sắc là fan "chị Bảy"

Thùy Dương

HHTO - Bật mí về cô bạn có tranh vẽ xuất sắc nhất tại cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII", Lê Huyền Anh mê vẽ đến mức bao nhiêu giấy vẽ cũng không đủ.

Tại lễ trao giải cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Lê Huyền Anh (lớp 4/4 trường Tiểu học Hà Huy Giáp, Đồng Nai) là tác giả chiến thắng giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất với tác phẩm “Thiếu nhi Đồng Nai hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII”.

Lê Huyền Anh bên bức tranh đạt giải tại cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII". - Ảnh: Thùy Dương.

Bật mí với Hoa Học Trò, Huyền Anh biết đến cuộc thi khi cô Tổng phụ trách phát động cuộc vận động sáng tác tại buổi sinh hoạt dưới cờ ở trường học. Với sự hướng dẫn và động viên từ cô giáo và mẹ, Huyền Anh đã dành 5 ngày để miệt mài vẽ và hoàn thiện bức tranh dự thi, vào những lúc có thời gian rảnh. Tác phẩm cũng là lời chúc thành công tốt đẹp mà Huyền Anh gửi gắm tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đam mê vẽ, Huyền Anh bỏ túi nhiều giải thưởng mỹ thuật, tham gia các cuộc thi từ cấp phường tới toàn quốc. Ảnh: NVCC.

Đam mê vẽ từ nhỏ, cho đến hiện tại, Huyền Anh đã bỏ túi 4 giải mỹ thuật toàn quốc. Nhưng với cô bạn và gia đình thì giải thưởng vừa mới nhận được từ cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là đặc biệt nhất. Giải thưởng này không chỉ mang tới niềm vui và sự bất ngờ với Huyền Anh, mà còn là sự ghi nhận đầy tự hào từ một cuộc thi có quy mô lớn, có đông đảo tác giả tham gia.

Ngoài mê vẽ, Huyền Anh còn là fan của "chị Bảy" Phương Mỹ Chi. Ảnh: NVCC.

Mẹ của Huyền Anh tiết lộ, cô bạn thích vẽ đến mức bao nhiêu giấy cũng không đủ. "Đặc biệt là con vẽ rất nhanh và thay đổi ý tưởng liên tục, bao nhiêu giấy cũng không đủ. Vì vậy, mẹ chọn mua chiếc bảng vẽ tự xóa. Cho tới hiện tại, cũng đã hỏng mất khoảng 10 chiếc bảng như vậy rồi”, cô Thân Thúy Mỵ - mẹ của Huyền Anh bật mí. Ngoài đam mê hội hoạ, Huyền Anh còn là fan ruột của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Huyền Anh đang háo hức đón mùa Hè, vì được dành nhiều thời gian hơn ở CLB mỹ thuật. Ảnh: NVCC.

Ngoài Huyền Anh là thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất, Đồng Nai còn mang về giải Tập thể với đóng góp từ Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai tại cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Trương Hải Thi - Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị đã gửi 160 tranh tham gia cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII do NXB Kim Đồng tổ chức.

Ông Trương Hải Thi (bên trái) nhận giải Tập thể dành cho Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Được vinh danh với giải Tập thể của cuộc thi, ông Trương Hải Thi cho biết: “Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể viên chức Nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi đã tích cực phát động, tổ chức, chấm bài thi, trao giải thưởng, triển lãm tranh để tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhiều tác phẩm bao gồm tranh vẽ thủ công và sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo, đã thể hiện sự nỗ lực của các em trong việc truyền tải ý tưởng, nhận thức của bản thân về Đại hội Đoàn.

Là giải thưởng đầu tiên khi Đồng Nai được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, chúng tôi rất xúc động và xem đây là động lực để tiếp tục vận động các em học sinh tham gia các hội thi cấp tỉnh, Trung ương.”

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Cùng chuyên mục