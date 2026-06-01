Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP.HCM: Hơn 151.000 sĩ tử 2K11 làm bài thi Văn với chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”

H2Team Học đường miền Nam

HHTO - Đề thi Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm nay xoay quanh chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”, kết nối từ câu chuyện về một robot biết rung động đến những suy ngẫm về sự đồng cảm và tình yêu thương giữa con người. Nhiều câu hỏi mở, mang tính thời sự đã tạo cơ hội để thí sinh vận dụng trải nghiệm và chính kiến cá nhân vào bài làm.

Sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Đề thi Ngữ văn năm nay nhận được nhiều sự quan tâm khi lựa chọn chủ đề xuyên suốt là “Những sắc màu cảm xúc”, gợi mở cho thí sinh suy ngẫm về giá trị của cảm xúc, sự đồng cảm và ý nghĩa của việc sống yêu thương trong bối cảnh xã hội hiện đại.

hht-de1.jpg
hht-de2.jpg
Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh 10 kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Ảnh: Minh Đức.

Ở phần đọc hiểu và nghị luận văn học, đề thi sử dụng ngữ liệu từ truyện ngắn Chú robot tưởng mình là người của tác giả Lê Anh Vinh. Câu chuyện xoay quanh robot Biết Điều, một cỗ máy được tạo ra để phục vụ con người nhưng dần hình thành khả năng cảm nhận, suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi về bản thân. Thông qua hành trình nhận thức của nhân vật, đề thi hướng học sinh đến việc suy ngẫm về điều làm nên bản chất con người, vai trò của cảm xúc cũng như mối quan hệ giữa công nghệ và đời sống tinh thần.

Đáng chú ý, một trong những câu hỏi mở của đề yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm trước vấn đề: “Khi máy móc ngày càng giống con người, thì con người có đang dần sống như máy móc không?”. Đây được xem là điểm nhấn mang tính thời sự, tạo cơ hội để học sinh vận dụng hiểu biết và trải nghiệm cá nhân để trình bày suy nghĩ.

hht-anh1a.jpg
hht-anh1b.jpg
Phụ huynh tập trung khá đông trước trường thi để chờ thí sinh. Ảnh: H2T Học đường.

Ở phần nghị luận xã hội, ngữ liệu được trích từ bài viết Khơi nguồn cảm xúc... của nhà văn Tạ Duy Anh. Từ những suy ngẫm về nguy cơ con người trở nên khô cứng, cằn cỗi cảm xúc, đề thi đặt ra hai lựa chọn: bàn luận về thực trạng thiếu cảm xúc ở một bộ phận người trẻ hiện nay hoặc triển khai bài viết với nhan đề “Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương”. Cả hai hướng đều xoay quanh đời sống cảm xúc của con người, khuyến khích học sinh nhìn nhận vai trò của sự thấu hiểu, đồng cảm và kết nối trong cuộc sống.

702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
H2Team Học đường miền Nam
#Chủ đề cảm xúc và đồng cảm #Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM #Vai trò của công nghệ trong đời sống tinh thần #Phân tích nhân vật robot và ý nghĩa nhân văn #Thực trạng cảm xúc giới trẻ và ý nghĩa sống yêu thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục