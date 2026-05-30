Đề Văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội bàn chuyện “kết nối” trong xã hội hiện đại

HHTO - Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026 - 2027 được đánh giá “dễ thở”, giàu tính gợi mở và bám sát tinh thần của Chương trình GDPT 2018. Từ hình ảnh “trăng trong rừng” trong thơ Thanh Thảo đến câu NLXH về sự “mất kết nối” của người trẻ, đề thi mang màu sắc gần gũi, giàu cảm xúc và tạo cơ hội để học sinh thể hiện góc nhìn cá nhân.

Đề thi giàu cảm xúc với hình ảnh “trăng trong rừng”

Mở đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn ngữ liệu thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của nhà thơ Thanh Thảo cho phần Đọc hiểu.

Đề thi gồm hai phần lớn là Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm), tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra ghi nhớ máy móc.

Ở phần Đọc hiểu, thí sinh được yêu cầu xác định thể thơ, chỉ ra từ ngữ chỉ thiên nhiên, phân tích biện pháp tu từ nhân hóa và lý giải ý nghĩa lời gọi trăng của những đứa trẻ trong bài thơ. Đáng chú ý, câu hỏi cuối của phần này yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm về việc “bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá những chân trời mới”.

Ngữ liệu thơ của Thanh Thảo cũng được đánh giá có tính nhân văn, giàu hình ảnh và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Hình tượng “những đứa trẻ ở rừng” cùng ánh trăng xuất hiện xuyên suốt bài thơ gợi nên cảm giác trong trẻo, mộc mạc nhưng vẫn chứa nhiều suy tư về tuổi thơ, khát vọng và sự kết nối với cuộc sống.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027.

Nghị luận xã hội nói về sự “mất kết nối” của người trẻ

Ở phần Viết, câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích hình ảnh những đứa trẻ trong đoạn thơ đã cho. Trong khi đó, câu nghị luận xã hội 4 điểm đề cập tới một vấn đề rất gần với đời sống hiện đại: “Xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình”.

Từ nhận định này, đề yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp nhằm tạo nên những kết nối tích cực và có ý nghĩa.

Đây là chủ đề khá “trúng tâm trạng” của giới trẻ hiện nay, khi nhiều người dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội nhưng lại ít trò chuyện trực tiếp với gia đình, bạn bè hoặc cộng đồng xung quanh.

Thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đỗ Dương (học sinh lớp 9 trường THCS Cổ Nhuế, dự thi tại điểm THPT Phan Đình Phùng) cho biết đề thi không xuất hiện những câu hỏi đánh đố hay yêu cầu học thuộc tác phẩm trong sách giáo khoa. Chủ đề nghị luận xã hội quen thuộc nên cô bạn dễ tìm dẫn chứng và triển khai ý.