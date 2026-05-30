Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề Văn thi vào lớp 10 tại Hà Nội bàn chuyện “kết nối” trong xã hội hiện đại

Phương Thảo

HHTO - Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm học 2026 - 2027 được đánh giá “dễ thở”, giàu tính gợi mở và bám sát tinh thần của Chương trình GDPT 2018. Từ hình ảnh “trăng trong rừng” trong thơ Thanh Thảo đến câu NLXH về sự “mất kết nối” của người trẻ, đề thi mang màu sắc gần gũi, giàu cảm xúc và tạo cơ hội để học sinh thể hiện góc nhìn cá nhân.

Đề thi giàu cảm xúc với hình ảnh “trăng trong rừng”

Mở đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT Hà Nội lựa chọn ngữ liệu thơ “Trăng trong rừng và những đứa trẻ” của nhà thơ Thanh Thảo cho phần Đọc hiểu.

Đề thi gồm hai phần lớn là Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm), tiếp tục bám sát định hướng đánh giá năng lực thay vì kiểm tra ghi nhớ máy móc.

Ở phần Đọc hiểu, thí sinh được yêu cầu xác định thể thơ, chỉ ra từ ngữ chỉ thiên nhiên, phân tích biện pháp tu từ nhân hóa và lý giải ý nghĩa lời gọi trăng của những đứa trẻ trong bài thơ. Đáng chú ý, câu hỏi cuối của phần này yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm về việc “bằng lòng với cuộc sống hiện tại hay dấn thân khám phá những chân trời mới”.

Ngữ liệu thơ của Thanh Thảo cũng được đánh giá có tính nhân văn, giàu hình ảnh và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Hình tượng “những đứa trẻ ở rừng” cùng ánh trăng xuất hiện xuyên suốt bài thơ gợi nên cảm giác trong trẻo, mộc mạc nhưng vẫn chứa nhiều suy tư về tuổi thơ, khát vọng và sự kết nối với cuộc sống.

z7881323820845-e777e916eb4b994f8ae89ac50e89be24.jpg
z7881325263919-d7cbac635cd831ef39604984c8917a4d.jpg
Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027.

Nghị luận xã hội nói về sự “mất kết nối” của người trẻ

Ở phần Viết, câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích hình ảnh những đứa trẻ trong đoạn thơ đã cho. Trong khi đó, câu nghị luận xã hội 4 điểm đề cập tới một vấn đề rất gần với đời sống hiện đại: “Xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình”.

Từ nhận định này, đề yêu cầu thí sinh đề xuất giải pháp nhằm tạo nên những kết nối tích cực và có ý nghĩa.

Đây là chủ đề khá “trúng tâm trạng” của giới trẻ hiện nay, khi nhiều người dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội nhưng lại ít trò chuyện trực tiếp với gia đình, bạn bè hoặc cộng đồng xung quanh.

706417184-1301122652224362-3417535449808744094-n.jpg
Thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, phần lớn thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Đỗ Dương (học sinh lớp 9 trường THCS Cổ Nhuế, dự thi tại điểm THPT Phan Đình Phùng) cho biết đề thi không xuất hiện những câu hỏi đánh đố hay yêu cầu học thuộc tác phẩm trong sách giáo khoa. Chủ đề nghị luận xã hội quen thuộc nên cô bạn dễ tìm dẫn chứng và triển khai ý.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, là năm có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay tại Thủ đô. Sau môn Ngữ văn, chiều nay, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Ngoại ngữ và sáng ngày 31/5 là môn Toán.

hht1482-coverfb.jpg
Phương Thảo
#đề thi #lớp 10 #Hà Nội #kết nối #xã hội #Ngữ văn #đổi mới #học sinh Hà Nội #kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội #đề thi văn lớp 10 #thí sinh 2011 #cá chép hoá rồng

Xem thêm

Chủ đề

TUYỂN SINH 2026

TUYỂN SINH 2026

Cùng chuyên mục