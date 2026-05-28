Vũ Cao Thiên Bảo quyết "đổi màu" huy chương tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026

HHTO - Phía sau tấm Huy chương Bạc tại Chung kết Quốc gia AIMO (Asia International Mathematical Olympiad - Đấu trường Toán học châu Á) là một hành trình dài của mẹ con Vũ Cao Thiên Bảo đến từ Vũng Tàu. Đó là câu chuyện về một chàng tween nỗ lực duy trì thành tích Toán học và cả niềm đam mê piano cổ điển.

Tìm thầy khó như "mò kim đáy biển"

Nhìn vào "tủ huy chương" mà Vũ Cao Thiên Bảo - học sinh lớp 6.1 trường UK Academy Bà Rịa (Học viện Anh Quốc Bà Rịa) đạt được, ít ai nghĩ rằng hành trình học tập chuyên sâu của cậu bạn lại gặp nhiều khó khăn. Mẹ của Thiên Bảo - cô Hồ Bảo Uyên chia sẻ, ở phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) còn hạn chế về môi trường học chuyên sâu cho các kỳ thi quốc tế. Theo cô, rất khó tìm giáo viên dạy chương trình Olympic Toán.

Vũ Cao Thiên Bảo luôn tự hào về những tấm huy chương mình nhận được.

“Ở ngoài Bắc, nhiều trường tổ chức ôn luyện rất mạnh. Còn trong Nam, đặc biệt ở Vũng Tàu, gia đình theo những cuộc thi kiểu này còn lác đác lắm”, cô kể. Mẹ của Thiên Bảo cho biết tại trường không phát động các cuộc thi quốc tế mà chủ yếu do gia đình và học sinh chủ động.

Cô nhận thấy nếu ở khu vực khác rất dễ tìm giáo viên, "ví dụ cô này dạy giỏi nhưng không hợp, con mình không tiếp thu được, mình sẽ đổi qua giáo viên khác". Tuy nhiên, tại Vũng Tàu lại "khó như mò tim đáy bể". Để tìm cơ hội cho con, cô tham gia các hội nhóm phụ huynh trên Facebook suốt nhiều năm, tự tìm tài liệu, cập nhật thông tin kỳ thi rồi kết nối với giáo viên từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

“Cuối cùng cô tìm được thầy dạy online tận ngoài Nghệ An. Nhóm học chỉ khoảng 4-5 bạn, mỗi bạn ở một nơi: Đắk Lắk, Vũng Tàu, Hà Nội… Đó cũng là cách Thiên Bảo bắt đầu bước vào hành trình chinh phục các kỳ thi Toán quốc tế”, mẹ của cậu bạn chia sẻ.

Mê Toán học và cả piano, nhưng mà...

﻿ Thiên Bảo tại lễ trao giải vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026 (áo trắng, đeo kính, đứng thứ 3 từ phải qua).

Ngoài Huy chương Bạc vừa nhận được tại vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026, Thiên Bảo còn từng giành Huy chương Vàng tại TIMO, HKIMO, BBB Mathematical Olympiad và SASMO..., Huy chương Bạc tại vòng Chung kết WIMO tổ chức trực tiếp ở Thẩm Quyến (Trung Quốc), đồng thời sở hữu nhiều giải thưởng tại Violympic, VioEdu cùng chứng chỉ Cambridge KET trình độ A2.

Không chỉ mê Toán học, Thiên Bảo còn là một “chàng tween nghệ sĩ”. Năm 2025, Bảo giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc Grand Opus và đạt chứng chỉ âm nhạc quốc tế AMEB Grade 5 loại Giỏi. Cậu bạn đặc biệt yêu thích Piano cổ điển và còn biết chơi sáo bầu.

Thiên Bảo giành Quán quân tại cuộc thi âm nhạc Grand Opus.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều học sinh theo đuổi các kỳ thi học thuật chuyên sâu, Thiên Bảo buộc phải gác lại khá nhiều sở thích cá nhân để tập trung cho việc học. “Mình thấy bạn em học xong là đi uống matcha, trà sữa, đi chơi đủ chỗ. Mình cũng muốn đi lắm chứ!”, nhưng rồi Thiên Bảo quyết định kéo bản thân trở lại bàn học để nâng cấp thành tích.

Cô Uyên chia sẻ, kể từ khi biết con vào vòng Chung kết Quốc gia AIMO, guồng sinh hoạt của cả nhà gần như xoay quanh việc học. Thiên Bảo đi học ở trường đến khoảng 5 giờ chiều. Về nhà, trong lúc chờ mẹ nấu cơm, cậu tranh thủ mở máy tính học tiếp. Sau bữa tối, nghỉ khoảng 30 phút đến 1 tiếng, Bảo lại tiếp tục ngồi vào bàn học tới khuya.

Áp lực và quyết tâm "đổi màu" huy chương

Thiên Bảo cũng gặp không ít khó khăn vì phải học online như khó tập trung, khó hiểu bài hay nhìn máy tính lâu khiến cậu bạn mỏi mắt. Phụ huynh chia sẻ từng trăn trở rất nhiều về việc có đặt kỳ vọng cao khiến con áp lực hay không và cân nhắc giảm cường độ học cho Bảo một cách chậm rãi hơn.

Thiên Bảo tự hào vì đi đâu cũng có gia đình đồng hành, cổ vũ nhưng thỉnh thoảng, điều này lại trở thành áp lực. Cậu bạn sợ nếu không đạt được kết quả cao sẽ khiến mọi người thất vọng.

Dù là học sinh luôn trụ vững trong Top 3 - 4 của trường, nhưng khi làm bài thi ở AIMO, Thiên Bảo cho biết cậu đã "choáng" vì đề quá khó. Lần ra Hà Nội thi Chung kết Quốc gia AIMO này của Bảo có em gái cũng dự thi, bố mẹ, ông bà đều đi cùng. Ra khỏi phòng thi, Thiên Bảo không giấu được buồn bã vì không làm được nhiều câu. Gia đình an ủi cậu bạn, bật khóc.

Những chuyến du lịch cùng gia đình chính là "liệu trình chữa lành" sau giờ học của Thiên Bảo.

Tấm Huy chương Bạc đã là thành tích cao, nhưng với Thiên Bảo, điều đó chưa đủ. Cậu nhắm đến Huy chương Vàng, thậm chí là cúp Vô địch ở vòng Chung kết Quốc tế của AIMO 2026: “Mình chắc chắn sẽ tiếp tục thi để “phục thù”. Mình muốn đổi màu huy chương, thậm chí hướng tới Huy chương Vàng hoặc cao hơn nữa!”.

Với quyết tâm đó, chàng tween này hẳn sẽ làm nên chuyện trong tương lai dù theo đuổi bất cứ hướng đi nào. Đang nỗ lực hết mình cho Toán, nhưng biết đâu, khi vững vàng hơn, Thiên Bảo có thể tìm được cách cân bằng để vừa theo đuổi đam mê với những con số vừa tiếp tục với giấc mơ piano cổ điển.