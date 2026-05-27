Đếm ngược đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Teen 2K8 cần gì để "về đích" suôn sẻ?

Ngọc Thư - Ảnh: NVCC

HHTO - Thời gian dần trôi gần đến ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 diễn ra, so với các năm, cuộc thi năm nay được diễn ra sớm hơn 2 tuần. Để có một nước đi mượt mà giữa những thay đổi từ mùa thi, nhiều bạn đã chuẩn bị riêng cho mình những “quân bài” cực mạnh, quyết tâm “hạ cánh” rực rỡ.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Trần Nguyễn An Bình (Lớp 12A09, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu) cho biết bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức đến thủ tục với tinh thần “không để bị đối thủ bỏ lại phía sau”. Một trong những món đồ được Bình kiểm tra liên tục trước kỳ thi là chiếc bìa sơ mi trong suốt đựng giấy tờ quan trọng.

Trần Nguyễn An Bình chia sẻ: “Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải vượt được ải “chuẩn bị giấy tờ””.

Không chỉ chuẩn bị cẩn thận về mặt thủ tục, Bình còn dành nhiều thời gian để ôn luyện với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất: “Ngoài đề tham khảo được thầy cô cung cấp, mình và bạn bè thường xuyên tìm và làm thử các bài tập mở rộng khác”.

Tuy vậy, trong quá trình ôn thi, cậu bạn nhận ra đôi khi bản thân vẫn bị “hổng” một vài điểm kiến thức. Để giải quyết vấn đề này, thay vì vì liên tục giải đề thi thử, Bình sẽ lựa chọn dừng lại để “lấy gốc”. Với Bình, kiến thức nền vững chắc là “bảo bối” giúp bạn “nghênh chiến” mọi dạng bài tập khó nhằn.

Bên cạnh việc học, Bình cũng nhấn mạnh rằng tinh thần thoải mái là yếu tố không thể xem nhẹ trong giai đoạn nước rút. Bạn gợi ý teen 2K8 một số bí kíp “chống căng thẳng” cực hiệu quả như: Sắp xếp một khoảng nghỉ xả hơi giữa giờ; không thức học quá muộn; dành thời gian nói chuyện, học tập cùng bạn bè nhằm giảm tải áp lực.

Bình cho rằng: “Áp lực sẽ vơi bớt khi chinh phục kỳ thi cùng những người bạn đồng hành”.

Dẫu biết kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 đang đến rất gần, nhưng chính đây cũng là chặng cuối của hành trình cấp Ba rực rỡ. Vì vậy, Bình mong muốn các bạn học sinh sẽ tranh thủ những khoảng nghỉ ngơi để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè và trường lớp: “Cùng học cùng chơi!”.

Bình còn bật mí một “to-do list” rất riêng của mình trước mỗi kỳ thi: “Trước mọi kỳ thi, mình sẽ đi chùa, thắp nhang cho ông bà, tích cực ‘manifest’ đậu nguyện vọng”.

Có thể thấy, teen 2K8 không chỉ chăm chỉ học tập mà còn sở hữu những bí kíp “lên dây cót” tinh thần vô cùng đáng yêu. Từ việc kiểm tra giấy tờ, củng cố kiến thức nền, giữ nhịp nghỉ ngơi hợp lý cho đến những màn manifest đầy năng lượng, tất cả đều đang giúp các bạn tiến gần hơn đến kỳ thi quan trọng với tâm thế tự tin và sẵn sàng nhất!

Ngọc Thư - Ảnh: NVCC
