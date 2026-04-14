Giới trẻ chuyển từ trì hoãn sang "vào việc ngay": Cần "kỷ luật thép" và gì nữa?

Thói quen trì hoãn trong giới trẻ dường như từ lâu đã trở thành "căn bệnh" vô hình và mang lại hệ lụy "cực hình". Sự trì hoãn được nhà tư vấn tâm lý học Arushi Malik nhận định không giống với sự lười biếng. Theo nhà tư vấn chia sẻ trên trang Healthshots: "Các bạn trẻ có xu hướng trì hoãn công việc của họ đến sát hạn nộp và cảm thấy lo lắng cao độ khi thời hạn đến. Nghiên cứu chỉ ra rằng 63% mọi người có xu hướng bỏ dở công việc đến phút cuối, trong thời gian đó họ làm việc khác hoặc sử dụng mạng xã hội".

Dần dần, điều này trở thành mối nguy hại lớn, ảnh hưởng tới hành vi, nhận thức, lối sống của nhiều người trẻ, vừa làm tiêu tốn thời gian vừa làm giảm hiệu quả công việc. Và để hạn chế sự trì hoãn, bà Arushi Malik nêu ra những điều cần làm:

- Chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn để khi thực hiện không bị ngợp. Tạo thời gian biểu để hoàn thành từng bước, công việc cần làm sẽ không quá nặng nề, từ đó sẽ dễ dàng làm hết các công việc.

- Nếu trì hoãn vì nhiệm vụ quá nhàm chán, hãy nghĩ ra những cách sáng tạo để nó trở nên thú vị. Có thể tự tặng cho mình một số phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, một tách cà phê hoặc bữa ăn tối ngon miệng, từ đó sẽ tạo động lực để làm việc.

Từ nghiên cứu đi đến thực tiễn, trên mạng xã hội Threads, có hơn 200K lượt quan tâm dành cho nội dung "Một mindset (tư duy) khiến bạn bắt tay vào làm việc ngay lập tức mà không cần chờ đợi động lực". Sau đây là những "liều thuốc" giúp nhiều bạn trẻ thẳng tay bật chế độ "xanh lá" với "căn bệnh trì hoãn":

- Hoàn thành trước, hoàn hảo sau. Cứ làm thôi đừng chờ phải có cái này cái kia mới làm, sai thì sửa. Đừng chờ hoàn hảo mới làm, hãy làm đến khi hoàn hảo.

- Kỷ luật không phải là sự hành xác mà là một kiểu yêu thương bản thân sâu sắc, yêu đến mức sẵn sàng lựa chọn cái khó hơn, chỉ để mang lại điều tốt hơn cho mình về lâu dài.

- Người giữ lời hứa trong việc nhỏ mới làm được những việc lớn.

- Bắt đầu tức là đã làm được một nửa rồi.

- Không đợi rảnh mới làm, hãy làm để được rảnh.

Bên cạnh đó, một số netizen cũng không ngần ngại kể lại hành trình rũ bỏ lớp vỏ "trì hoãn", thoát ra khỏi trạng thái "để đó mai làm", "nước đến chân mới nhảy".

Một bạn chia sẻ về cuộc chiến với "kẻ đánh cắp thời gian": "Hồi đó mình mắc kẹt trong vòng lặp có lẽ ai cũng từng gặp: Sáng quyết tâm, trưa trì hoãn, tối tự trách rồi lại hứa "mai làm". Không phải vì lười, mà vì cứ chờ động lực. Tới lúc đủ mệt với chính mình, mình đổi cách suy nghĩ: Việc quan trọng thì làm trước, cảm xúc tính sau. Chỉ cần ngồi xuống, mở file, làm 5 phút cũng được. Chính 5 phút đó kéo mình ra khỏi trì hoãn".

Những chia sẻ từ người từng vượt qua cơn khủng hoảng mang tên "trì hoãn".

Một câu chuyện khác được dân mạng để lại: "Quy tắc 2 phút nha, mình đọc được trong sách Atomic Habits. Cứ nghĩ là mình chỉ cần dành 2 phút để làm việc gì đó thôi, sẽ có những việc chỉ cần 2 phút thật nhưng có những việc hơn, thì chỉ cần nghĩ mình làm 2 phút thôi, lúc làm rồi sẽ có động lực làm tiếp. Từ sau khi đọc sách này mình áp dụng thấy ổn, đỡ lười hơn".

Hình thành một thói quen tốt cần rất nhiều thời gian nhưng "lò vi sóng" với thói quen xấu lại rất dễ. Hy vọng rằng, những bí quyết đã giúp nhiều bạn vượt qua sự trì hoãn ở trên có thể giúp bạn soi chiếu lại tư duy, mục tiêu,... kịp thời thay đổi theo hướng tích cực. Ngược lại, nếu bạn đang ở trong trường hợp "thấy đâu làm đó", thực hành nghiêm lối sống "việc hôm nay chớ để ngày mai", hãy "nhân giống" hạt mầm quý này, thúc đẩy mọi người xung quanh cùng nâng cao thành tích trong học tập và công việc nhé!