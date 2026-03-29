Cách đứng lên bảo vệ bản thân trước "ổ rắn độc" để bản thân không thiệt thòi

HHTO - Việc đặt ra ranh giới với những người "rắn độc" chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng không vì thế mà chúng ta để bản thân chịu đựng thiệt thòi, ít nhất phải biết cách bảo vệ mình.

Bắt đầu học cách trân trọng giá trị của bản thân

Mỗi người phải có một ranh giới của riêng mình. Khi ranh giới đó bị xâm phạm, phải nhận ra ngay bản thân đang bị lợi dụng và không được trân trọng. Học cách nói "không" với những điều mình không muốn hoặc không cần phải làm là một cách để bạn tôn trọng giá trị bên trong của mình. Điều ấy mang lại sức mạnh và giúp bạn mạnh mẽ phớt lờ những lời nói cố tình khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Hãy hiểu rằng "rắn độc" tấn công hoặc nói xấu bạn, không phải vì bạn tồi tệ mà là vì họ không thể điều khiển được bạn.

Sống có nguyên tắc hơn

Đối với những mối quan hệ không lành mạnh, sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta có một nguyên tắc rõ ràng để dựa vào khi nói lời từ chối. Hãy đặt ra cho mình vài nguyên tắc như: Cuối tuần là dành cho gia đình nên không thể nhận thêm việc. Hay đang dồn toàn bộ tài chính cho việc chăm lo ba mẹ/ đi du học/ vun vén nhà cửa/ đầu tư dự án, nên không thể cho bạn mượn tiền. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi gắn với nguyên tắc.

Đừng để quyền lực áp đảo bạn

Có phải mỗi khi bạn đòi hỏi sự công bằng thì luôn vấp phải sự kháng cự từ những người có chút gì đó quyền lực? Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, rất khó để chống lại hoặc tố cáo họ, bởi những người quen dùng quyền lực để áp đảo, điều khiển người khác thường dùng cách phủ nhận, xem nhẹ hoặc trừng phạt những người dám thách thức họ. Họ muốn bạn im lặng và làm theo; nếu lên tiếng phản đối bất công, sẽ phải chịu thêm thiệt thòi.

Hãy nghĩ sâu hơn về hành vi này, đó phải là quyền lực thật sự không? Hay họ đang sợ hãi rằng nếu không ai làm theo ý họ, thì cảm giác quyền lực sẽ mất đi. Vậy nên, có những loại áp lực chỉ cần bạn dám đặt xuống, chúng sẽ không thể làm bạn cảm thấy nặng nề.