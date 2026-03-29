Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Cẩm nang teen

Google News

Cách đứng lên bảo vệ bản thân trước "ổ rắn độc" để bản thân không thiệt thòi

Ái Phương - Ảnh mang tính minh họa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Việc đặt ra ranh giới với những người "rắn độc" chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng không vì thế mà chúng ta để bản thân chịu đựng thiệt thòi, ít nhất phải biết cách bảo vệ mình.

Bắt đầu học cách trân trọng giá trị của bản thân

Mỗi người phải có một ranh giới của riêng mình. Khi ranh giới đó bị xâm phạm, phải nhận ra ngay bản thân đang bị lợi dụng và không được trân trọng. Học cách nói "không" với những điều mình không muốn hoặc không cần phải làm là một cách để bạn tôn trọng giá trị bên trong của mình. Điều ấy mang lại sức mạnh và giúp bạn mạnh mẽ phớt lờ những lời nói cố tình khiến bạn cảm thấy tội lỗi. Hãy hiểu rằng "rắn độc" tấn công hoặc nói xấu bạn, không phải vì bạn tồi tệ mà là vì họ không thể điều khiển được bạn.

Sống có nguyên tắc hơn

Đối với những mối quan hệ không lành mạnh, sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta có một nguyên tắc rõ ràng để dựa vào khi nói lời từ chối. Hãy đặt ra cho mình vài nguyên tắc như: Cuối tuần là dành cho gia đình nên không thể nhận thêm việc. Hay đang dồn toàn bộ tài chính cho việc chăm lo ba mẹ/ đi du học/ vun vén nhà cửa/ đầu tư dự án, nên không thể cho bạn mượn tiền. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi gắn với nguyên tắc.

Đừng để quyền lực áp đảo bạn

Có phải mỗi khi bạn đòi hỏi sự công bằng thì luôn vấp phải sự kháng cự từ những người có chút gì đó quyền lực? Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, rất khó để chống lại hoặc tố cáo họ, bởi những người quen dùng quyền lực để áp đảo, điều khiển người khác thường dùng cách phủ nhận, xem nhẹ hoặc trừng phạt những người dám thách thức họ. Họ muốn bạn im lặng và làm theo; nếu lên tiếng phản đối bất công, sẽ phải chịu thêm thiệt thòi.

Hãy nghĩ sâu hơn về hành vi này, đó phải là quyền lực thật sự không? Hay họ đang sợ hãi rằng nếu không ai làm theo ý họ, thì cảm giác quyền lực sẽ mất đi. Vậy nên, có những loại áp lực chỉ cần bạn dám đặt xuống, chúng sẽ không thể làm bạn cảm thấy nặng nề.

