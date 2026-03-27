Làm sao để người khác không xem những việc bạn đang làm là điều hiển nhiên

Ái Phương - Ảnh chỉ mang tính minh họa
HHTO - Nếu bạn là một người luôn muốn làm hài lòng người khác, thì thật thảm họa nếu phải ở gần, hoặc chung sống với người luôn nghĩ những gì bạn làm là điều hiển nhiên.

Dấu hiệu nhận biết một "mối quan hệ độc hại" là khi ai đó mặc nhiên nghĩ rằng bạn phải tự xoay xở để đáp ứng nhu cầu của họ, rồi khi mọi thứ không đúng với mong muốn, họ tỏ ra bực bội và hành xử như thể bạn không đủ trách nhiệm. Họ biết bạn không thể từ chối, nên tất cả đều đặt lên vai bạn.

Phần lớn chúng ta đều thích giúp đỡ người khác và phải từ chối một yêu cầu là điều rất khó. Thế nhưng, có những đòi hỏi bất công và thiếu lành mạnh đến mức một người tử tế, ngại va chạm, sẽ bị lợi dụng. Chỉ cần đánh hơi thấy bạn có vẻ hơi áy náy khi nói không, họ sẽ có cách khiến bạn cảm thấy xấu hổ và dồn áp lực ép bạn phải nhượng bộ. Vậy làm sao để họ không cư xử với bạn như vậy nữa?

Hãy bắt đầu với những lời khuyên này:

Ngừng tìm kiếm sự công nhận

Những người luôn muốn làm hài lòng người khác thường khao khát được công nhận. Điều đó khiến họ dễ trở thành mục tiêu của những người toxic và thao túng. Đặc biệt là khi bạn học hỏi để nâng cao sự tự tin và sức mạnh nội, họ càng tỏ ra coi thường và hoài nghi. Dù vậy, hãy tiếp tục kiên trì. Khi bạn không cần ai công nhận nữa, thì những người phủ nhận bạn cũng sẽ dần lùi bước.

Trì hoãn việc đáp ứng người khác ngay

Luôn nhớ rằng việc đáp ứng người khác ngay lập tức đã trở thành thói quen khó thay đổi. Nếu không thể ngừng được thì hãy trì hoãn nó. Chuẩn bị trước cho mình những câu nói để bạn có thêm thời gian suy nghĩ về điều mình thực sự mong muốn, thay vì chỉ chăm chăm đáp ứng điều khác muốn ở mình. Trì hoãn câu trả lời không chỉ giúp bạn bớt áp lực, mà còn nhắc bạn nhìn lại ưu tiên của mình và cân nhắc xem yêu cầu đó có công bằng hay không.

Nhìn rõ động cơ của đối phương

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề của ai đó, hãy lùi lại một bước và tự hỏi: "Vì sao đối phương liên tục gây áp lực cho mình, họ thực sự muốn gì?"

Trong những mối quan hệ lành mạnh, không quá khó để nói "không" và cũng không quá khó để chấp nhận câu trả lời “không". Còn ở những mối quan hệ độc hại, ranh giới của một người thường bị phớt lờ và xem nhẹ. Thay vì phải đưa ra lý do để từ chối, hãy xem xét lý do vì sao đối phương lại yêu cầu điều đó.

Đối phó với người nghĩ rằng họ đương nhiên được hưởng

Nhiều người cho rằng bản thân có đặc quyền, nên mặc nhiên tin rằng họ xứng đáng được như vậy. Đặc biệt là những người thân trong gia đình hoặc người yêu, họ thật sự có một vị trí đặc biệt trong lòng bạn. Chính vì vậy, khi họ muốn điều gì đó, họ dễ dàng nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Nếu bạn từ chối hoặc yêu cầu họ cân nhắc nhu cầu của bạn, họ chắc chắn sẽ dỗi và tìm cách làm lung lay quyết tâm của bạn.

Thay vì sa vào chi tiết của những lời buộc tội, hãy tập trung nhìn vào nhu cầu của cả hai bên, phân tích tính khả thi để không ai phải hy sinh khi đáp ứng điều đó, chứ không phải chứng minh việc đó là đương nhiên hay không đương nhiên. Nếu một trong hai phải hy sinh, người đó cần được trân trọng chứ không thể bị xem là việc phải làm.

