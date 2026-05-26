Tân Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội: Giáo sư công nghệ đứng sau những nghiên cứu ấn tượng

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định bổ nhiệm GS.TS. NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Không chỉ là một nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, ông còn được biết đến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ ô tô, phương tiện tự hành và năng lượng tái tạo với profile khoa học cực ấn tượng.

Từ cựu sinh viên Bách khoa đến người đứng đầu đại học kỹ thuật hàng đầu

GS.TS. Lê Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh, là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại trường làm giảng viên từ năm 1997. Đây cũng là khởi đầu cho hành trình gần 30 năm gắn bó liên tục với ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

GS. TS. NGƯT Lê Anh Tuấn - Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HUST)

Giai đoạn 2002 - 2005, ông hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Kỹ thuật Graz (Cộng hòa Áo). Sau khi trở về nước, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng Bộ môn, Giám đốc phòng thí nghiệm, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và trở thành Giáo sư vào năm 2017.

Không chỉ hoạt động mạnh trong nghiên cứu khoa học, GS.TS. Lê Anh Tuấn còn tham gia sâu vào công tác quản trị đại học. Giai đoạn 2016-2025, ông từng giữ các vai trò như Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Đại học. Hiện nay, ông đang là Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giáo sư công nghệ với loạt nghiên cứu đáng chú ý

Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội được đánh giá là một trong những chuyên gia có ảnh hưởng trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực tại Việt Nam.

Các hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào công nghệ ô tô, phương tiện tự hành, năng lượng tái tạo, nhiên liệu thay thế và các hệ thống động lực thông minh.

Thành tích khoa học của GS.TS. Lê Anh Tuấn cũng gây chú ý với hơn 150 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín, 7 đầu sách được chủ biên hoặc đồng tác giả cùng 2 bằng sở hữu trí tuệ. Chỉ số H-Index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus.

GS. Lê Anh Tuấn trao Bằng Tốt nghiệp Đại học cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HUST)

Ông cũng là thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN), đồng thời tham gia Tổ giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Ngoài ra, GS.TS. Lê Anh Tuấn hiện là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực năm 2025.

Kỳ vọng đưa ĐH Bách khoa tăng tốc trong cuộc đua công nghệ

Việc bổ nhiệm GS.TS. Lê Anh Tuấn diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ theo hướng tự chủ và hội nhập quốc tế.

Với nền tảng là một nhà khoa học trưởng thành từ chính môi trường nghiên cứu và đào tạo kỹ thuật, nhiều người kỳ vọng vị tân Giám đốc sẽ giúp Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tăng tốc ở các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như AI, xe điện, năng lượng xanh, tự động hóa hay bán dẫn.

GS. Lê Anh Tuấn trao Bằng Tốt nghiệp Đại học cho sinh viên quốc tế học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HUST)

Từ một cựu sinh viên trở thành người đứng đầu trường, hành trình của GS.TS. Lê Anh Tuấn cũng được xem là hình ảnh tiêu biểu cho nhiều thế hệ trí thức kỹ thuật trưởng thành từ chính “cái nôi” Bách khoa.