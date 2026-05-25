Đặng Lê Minh Anh: Fangirl UPRIZE nỗ lực như idol, oanh tạc huy chương đến cúp Vô địch

Dương Nhung - Ảnh: NVCC

HHTO - Nếu hành trình debut của UPRIZE có ngọt đắng, thì nỗ lực nâng cấp bản thân từng ngày của cô bạn Đặng Lê Minh Anh cũng chậm rãi với "quỹ huy chương" ngày một xịn xò từ giải thưởng trong nước đến quốc tế.

Trạng thái "chill" sau 7 năm kể từ khi "debut" tại AIMO

minh-anh-1.png
Minh Anh có dịp được gặp gỡ bác Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong chuyến đi đến Tokyo tham gia Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Đặng Lê Minh Anh sinh năm 2011, là học sinh lớp 9 trường quốc tế Reigate Grammar School Việt Nam. Với yêu thích Toán học từ nhỏ, Minh Anh dự thi AIMO từ năm học lớp 3 và đến nay là 7 năm liên tiếp cô bạn ghi danh.

Đấu trường Toán học châu Á - AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm ngoái, Minh Anh đạt được Huy chương Vàng ở vòng Chung kết Quốc gia và Huy chương Bạc tại Chung kết Quốc tế. Tại Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026, cô bạn tiếp tục giành Huy chương Vàng, thậm chí còn là thí sinh đạt kết quả xuất sắc nhất, mang về chiếc cúp Vô địch - Champion.

Minh Anh tiết lộ vô cùng tự hào khi nhận kết quả, khiêm tốn cho biết hành trình 7 năm qua không phải "chuỗi Vàng" mà chỉ ổn định trong 2 năm trở lại đây. Thời gian "mới debut", cô bạn lúc được Huy chương Đồng, lúc là Bạc. Minh Anh của hiện tại không bỡ ngỡ như ngày đầu nhưng cũng không lơ là. Cô bạn nhắm thẳng đến kỳ thi quốc tế với tâm thế chill và vững vàng hơn.

minh-anh.jpg

Quan trọng hơn giải thưởng là chứng minh năng lực

Khi được hỏi về mục tiêu đặt ra ở Chung kết Quốc tế AIMO 2026, Minh Anh bật cười chia sẻ dù năm nay được giải thấp hơn năm ngoái cũng không vấn đề gì. Cô bạn chỉ cần được giải thưởng, cao hay thấp không quan trọng: "Mình mong bản thân sẽ đạt được kết quả tốt, chỉ cần được giải thôi đã là chứng minh năng lực bản thân, chứng minh cho quá trình, công sức, thời gian mình bỏ ra cho cuộc thi là xứng đáng".

Không phủ nhận việc tích lũy huy chương ở các cuộc thi lớn nhỏ giúp Minh Anh xây dựng hồ sơ học tập mĩ mãn. Bên cạnh đó, một trong những điều nàng teen trân quý nhất trong mỗi cuộc thi quốc tế như AIMO chính là trải nghiệm hay ho khi có thêm bạn mới hòa đồng, tuyệt vời, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập.

2l9a3974.jpg

Fangirl toàn năng của các "Tân Binh Toàn Năng"

Minh Anh không chỉ gom một tủ "đủ màu" các huy chương Toán học từ AIMO, IKMC, SASMO..., mà còn có "ê hề" giải thưởng tiếng Anh, tranh biện. Cô bạn cũng thích nhảy múa, từng lọt Top 30 Vũ công dancesport triển vọng của ProG academy (năm 2019), Giải Vàng kỳ thi piano Rising Star International Arts Festival 2020, tham gia một số chương trình nghệ thuật tại đài truyền hình.

Nàng teen toàn năng này sẽ nghe nhạc để thư giãn đầu óc như của Obito, The Weeknd, Daniel Caesar... Minh Anh bật mí còn là RIZER - fan của UPRIZE - nhóm nam bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng. Ai bảo cứ là "thợ săn huy chương" thì sẽ chỉ mải "cày cuốc" học tập? Minh Anh có bí kíp sắp xếp thời gian hợp lý để vẫn duy trì kết quả tốt vừa tranh thủ theo dõi và ủng hộ cho hoạt động của thần tượng.

ava-67.png

Bí kíp thăng hạng như idol của Minh Anh

- Tìm kiếm tài liệu từ các nguồn uy tín, các cuộc thi Toán, Anh khác nhau.

- Sàng lọc và luyện đề đều đặn, tự chấm. Không nhắm luyện đề để thi mà là luyện đề để thêm chắc kiến thức còn yếu.

- Tận dụng tối đa khoảng trống thời gian. Minh Anh thường sẽ tranh thủ làm bài tập trong lúc chờ học nhảy hoặc luyện tập piano trước giờ đến trường buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ.

- Bỏ qua các phần đã chắc chắn sau thời gian rèn luyện, đào sâu những chủ đề, dạng câu mới, chưa quen, dễ sai để ôn tập cho đến khi nắm chắc mới thôi.

- Viết ra những phần mạnh - phần yếu để liên tục kiểm tra bản thân, xác định mục trọng tâm, đặc biệt để rèn luyện hiệu quả.

chan-trang-aimo-202526-02.png

Dương Nhung - Ảnh: NVCC
#Đặng Lê Minh Anh #AIMO #Đấu trường Toán học châu Á #AIMO 2026 #chung kết quốc gia AIMO #UPRIZE #fan UPRIZE #RIZER #RIZER học giỏi #fangirl học giỏi

