Chung kết AIMO 2026: Khối Tiểu học "bội thu" giải thưởng, sẵn sàng vươn ra biển quốc tế

HHTO - Sáng 24/5/2026, bầu không khí tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi diễn ra Lễ trao giải vòng Chung kết quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026. Khối Tiểu học cũng nhận được thành tích rực rỡ với hơn 300 huy chương được trao.

Cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 đã chính thức khép lại bằng một Lễ trao giải long trọng được tổ chức tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 800 bạn học sinh và các bậc phụ huynh.

Trước đó một ngày (23/5), các thí sinh đã phải trải qua những giờ phút thi đấu áp lực và tập trung cao độ. Là một trong những đấu trường Toán học bằng Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế quy mô lớn, đề thi của AIMO đòi hỏi các bạn không chỉ giỏi tính toán mà còn phải có khả năng tư duy logic và phân tích nhạy bén.

Khối Tiểu học tập trung lượng thí sinh đông đảo. Khác với vẻ lo lắng khi bước vào phòng thi hôm qua, bạn nào cũng giữ tâm trạng vô cùng hào hứng, chờ đợi thành tích của mình. Nhiều phụ huynh chia sẻ, việc các con kiên trì hoàn thành bài thi với áp lực thời gian lớn ngày hôm qua đã là một trải nghiệm rèn luyện bản lĩnh rất lớn ở lứa tuổi này.

Các thí sinh khối Tiểu học tại Lễ trao giải. (Ảnh: Như Ý)



Kết quả, hơn 300 giải thưởng đã được trao cho các thí sinh có phần thi xuất sắc. 54 Huy chương Vàng cho các thí sinh có điểm số bứt phá top đầu, 108 Huy chương Bạc và 159 Huy chương Đồng được trao cho các bạn học sinh "chinh phục" thành công những bài toán hóc búa. Các thí sinh xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham gia Đấu trường AIMO quốc tế, giao lưu và thể hiện năng lực với những bạn trẻ đến từ khắp các quốc gia Châu Á.

Hơn 300 giải thưởng đã tìm được chủ nhân. (Ảnh: TPO)

Nguyễn Quang Vinh (Trường Tiểu học & THCS Pascal, Hà Nội) là thí sinh đạt giải Champions với số điểm cao nhất dành cho khối lớp 5, chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui khi đạt được thành tích ở môn học mình yêu thích. Cuộc thi này là cơ hội để mình giao lưu với nhiều bạn cùng tuổi, cũng là động lực để cố gắng học Toán nhiều hơn nữa, giành thành tích tốt hơn".

Bạn Nguyễn Quang Vinh - thí sinh Champion khối lớp 5. (Ảnh: Như Ý)

Cuộc thi năm nay tiếp tục chứng minh độ lan tỏa và sức hút mạnh mẽ tới những mầm non trẻ - thế hệ đang học tập trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam. Hơn 1300 thí sinh đăng ký tham dự, AIMO 2026 đã trở thành một sân chơi Toán học tiềm năng, thử sức tư duy và kết nối một cộng đồng có niềm đam mê những con số.

Sau khi vòng thi Chung kết quốc gia khép lại, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự Chung kết Quốc tế AIMO 2026 tại Hà Nội. Đây sẽ là những gương mặt tiêu biểu nhất, không chỉ là thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất mỗi khối, mà còn là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế của học sinh Việt Nam.