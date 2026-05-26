Flashmob học đường: Thêm kỷ niệm thanh xuân, điều gì "át vía" tranh cãi phí đầu tư?

HHTO - Không còn đơn thuần là những màn đồng diễn sôi động để khuấy động, Flashmob học đường đang dần trở thành một cách để Gen Z kể chuyện. Đằng sau những màn trình diễn được đầu tư công phu là hàng giờ tập luyện, có buồn vui, áp lực, nhưng tất cả những xúc cảm ấy đã góp phần tạo nên kỷ niệm một thời thanh xuân khó quên.

Sân trường rực rỡ sắc màu thanh xuân

Những năm gần đây, nhờ sự đón nhận nồng nhiệt từ giới trẻ, các cuộc thi đồng diễn Flashmob trong môi trường học đường đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Không khó để nhận ra sức hút đặc biệt của loại hình này, mỗi khi nhà trường thông báo tổ chức sự kiện thì những ngày sau đó, ở đâu cũng sẽ bắt gặp hình ảnh học sinh cùng nhau luyện tập sau giờ học.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Nguyễn Văn Đại (Bí thư Chi đoàn trường THCS Hà Huy Tập - TP.HCM) nhận định, hoạt động văn nghệ này đã dần trở thành một món “đặc sản” không thể thiếu tại các trường học hiện nay. Nhớ lại sự hưởng ứng cuồng nhiệt trong Hội Xuân, thầy Đại bày tỏ sự bất ngờ trước nguồn năng lượng của các bạn: "Flashmob giờ đây giống như một thứ "ngôn ngữ" để các bạn thể hiện cá tính riêng và tinh thần đoàn kết của tập thể”.

Thầy Đại bất ngờ trước sự sự nhiệt huyết của học sinh. Ảnh: NVCC.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn Lê Thiều Xuân (lớp 10C02, trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - TP.HCM) bày tỏ sự hào hứng khi hoạt động này ngày càng được ủng hộ và đầu tư: “Đây là cơ hội để các bạn gắn kết với nhau, tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp thời học sinh. Qua đó góp phần giúp môi trường học đường thêm phần năng động và sáng tạo.”

Với Thiều Xuân, flashmob như một cơ hội để tập thể gắn kết với nhau hơn. Ảnh: NVCC

Đồng lòng “đạp gió rẽ sóng”

Hành trình từ những bước nhảy ngượng ngùng đến sự kết hợp nhuần nhuyễn chưa bao giờ là dễ dàng. Một tiết mục mãn nhãn đòi hỏi tất cả phải tiêu tốn nhiều công sức và thời gian. Thầy Đại chỉ ra rằng rào cản lớn nhất và dễ nhận thấy nhất có lẽ chính là quỹ thời gian. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về năng khiếu nhảy và khác biệt màu sắc cá nhân giữa các thành viên cũng là một vấn đề trăn trở: "Chỉ một ý kiến bất đồng có thể “làm bùng phát những cuộc tranh luận nảy lửa giữa sân trường".

Phần thi flashmob trở thành “minh chứng cho tuổi trẻ nhiệt huyết” trong lòng Thiều Xuân.

Với kinh nghiệm “thực chiến” nhiều năm, Thiều Xuân cũng thừa nhận những bất cập ấy là điều khó tránh và ắt hẳn tập thể nào cũng đã phải trải qua dăm ba lần. Tuy nhiên, Xuân lại cho rằng chính những khó khăn ấy là cơ hội để rèn luyện tính kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm: "Vượt qua tất cả, quá trình kề vai sát cánh ấy đã giúp tập thể phối hợp ăn ý hơn và tạo nên tinh thần đoàn kết vững chắc. Mặt khác, quá trình luyện tập cùng nhau lại mang đến những khoảnh khắc mà sau này trở thành kỷ niệm đáng nhớ".

Trong các hoạt động nghệ thuật như Flashmob, học sinh Gen Z, Alpha có thể nhạy bén và giỏi hơn giáo viên về chuyên môn vũ đạo hay nắm bắt xu hướng. Tuy vậy, giáo viên vẫn giữ vị trí như một “thuyền trưởng” tâm lý.

Thầy Đại chia sẻ rằng giáo viên sẽ đóng vai trò như một “người truyền lửa và giữ nhịp cảm xúc” cho các bạn học sinh. Trong những ngày tập luyện căng thẳng, áp lực bài vở hay nản chí, thầy cô sẽ luôn là điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần, ở bên cạnh để động viên và tiếp thêm sức mạnh. Sự đồng hành này không nhằm can thiệp vào sự sáng tạo của học trò, mà chủ yếu để hướng học sinh rèn luyện tính kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm rực rỡ nhất của tuổi học trò.

“Lộ phí” có phải vấn đề?

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, xuất hiện một số luồng ý kiến lại cho rằng các cuộc thi Flashmob đang dần đánh mất mục đích thuần túy là niềm vui tập thể mà trở thành "cuộc đua tài chính" xem lớp nào trang phục đẹp hơn, thuê biên đạo, đạo cụ, quay dựng chuyên nghiệp... khiến khoản đầu tư vượt xa cả tiền thưởng.

Chia sẻ góc nhìn cá nhân cho vấn đề này, thầy Đại thẳng thắn thừa nhận ý kiến trên phản ánh đúng một phần thực tế. Tuy vậy, thầy cũng khẳng định:

"Điều quan trọng vẫn là ở tinh thần quyết tâm của các bạn, không ngại thể hiện sự sáng tạo vô hạn và dấu ấn cá nhân để đem đến một màn trình diễn trọn vẹn”.

Để giải quyết bài toán này, thầy cho rằng vai trò của ban tổ chức là đặc biệt quan trọng: “Việc đưa ra định hướng rõ ràng ngay từ đầu, xây dựng một barem chấm điểm đề cao sự gắn kết và tinh thần sáng tạo của học sinh thay vì chỉ chú trọng vào kỹ thuật hay trang phục hào nhoáng, sẽ giữ cho phong trào đi đúng quỹ đạo tích cực của nó”.

Dù vẫn còn tồn tại nhiều tranh luận xoay quanh Flashmob. Song, khó phủ nhận rằng đồng diễn vũ đạo đã mang đến cho học sinh những phút giây thư giãn, nhiều kỷ niệm hơn bên cạnh giờ học căng thẳng. Có lẽ chính những buổi chiều, cuối tuần đổ mồ hôi trên sân trường sẽ lại trở thành ký ức thanh xuân mà sau này teen khó có thể nào quên.