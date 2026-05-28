AIMO 2026: THPT chuyên Cao Bằng "thắng tuyệt đối", trái ngọt sau cả năm chuẩn bị

Yến Trang - Chu Linh. Ảnh: NVCC

HHTO - 8 nam sinh đến từ trường THPT chuyên Cao Bằng (Cao Bằng) dự thi Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026 đều có huy chương. Tỷ lệ ẵm huy chương 100% này được tạo ra bởi nỗ lực sau cả một thời gian dài.

“Bảng vàng” Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026

Huy chương Vàng: Vũ Xuân Hưng, Nguyễn Quốc Đạt

Huy chương Bạc: Trần Tiến Đạt, Lý Trung Kiên, Đoàn Gia Khánh, Nguyễn Hứa Đình Thi

Huy chương Đồng: Ngọc Thanh Bình, Dương Gia Bảo

Cô Nội Thị Cúc cùng 8 học trò của THPT Chuyên Cao Bằng rạng rỡ trên sân khấu lễ trao giải vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô Nội Thị Cúc - giáo viên dạy Toán của trường THPT chuyên Cao Bằng cho biết đã bắt đầu lên kế hoạch ôn luyện, tìm hiểu cấu trúc đề thi cũng như chuẩn bị kiến thức cho cuộc thi từ đầu năm học.

Khối THPT (lớp 10 - 11 - 12) thi chung một đề tại Chung kết Quốc gia AIMO từng là điều khiến cô băn khoăn. Tuy nhiên, nhận thấy sự đam mê và quyết tâm của học trò, cô và nhà trường quyết định đồng hành cùng các bạn tới cùng. Bên cạnh áp lực chuyên môn, hành trình từ Cao Bằng xuống Hà Nội cũng đặt ra không ít khó khăn về chi phí đi lại, ăn ở. Dù vậy, nhờ sự ủng hộ từ ban giám hiệu và phụ huynh, đội tuyển càng có thêm động lực.

Từ Cao Bằng xuống Hà Nội là hành trình dài hàng trăm cây số, nhưng với các thành viên đội tuyển, đây không chỉ đơn thuần là một chuyến đi để thi. Đó còn là cơ hội để các bạn được gặp gỡ những “cao thủ” Toán học đến từ nhiều tỉnh thành, thử sức ở một sân chơi mới và học thêm nhiều điều ngoài sách vở.

"Anh cả" của đội - chủ nhân của Huy chương Vàng Vũ Xuân Hưng khẳng định, đây là thành quả sau nỗ lực dài, biết ơn thầy cô vì đã hết lòng hỗ trợ. Đây là năm thứ 2 Hưng tham gia AIMO, lại có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi lớn như Trại hè Hùng Vương, Học sinh Giỏi Quốc gia... nên cậu bạn dễ dàng lên kế hoạch ôn tập và giải đề. Hưng nghiên cứu đề các năm trước và cả các quốc gia khác, phân loại kiến thức còn yếu để cải thiện.

Tấm Huy chương Vàng là động lực lớn cho Xuân Hưng khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Cậu đặt nguyện vọng 1 vào ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Đại học Bách khoa Hà Nội. Trùng hợp, Đại học Bách khoa cũng là nơi tổ chức thi Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026, một "điềm lành cực mạnh".

Đối lập với "anh cả", "em út" Nguyễn Quốc Đạt chưa có nhiều kinh nghiệm và gặp áp lực lớn. Chẳng kém anh, nam sinh lớp 10 cũng giành Huy chương Vàng. Đạt chia sẻ: “Mình cảm thấy rất vui mừng và cũng xen chút ngạc nhiên, bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy và lại giành được giải thưởng cao.” Chính tinh thần đồng đội đã tiếp thêm tự tin cho Quốc Đạt.

Cô Nội Thị Cúc cho rằng AIMO không đơn thuần là một kỳ thi để săn huy chương, mà là cơ hội để học sinh rèn luyện bản lĩnh, ý chí và nuôi dưỡng tình yêu với môn Toán. Những thành tích mà đội tuyển đạt được sẽ trở thành nguồn động lực cho nhiều học sinh chuyên Toán của trường tiếp tục theo đuổi đam mê học thuật.

