Chung kết Quốc tế AIMO 2026 mở rộng cơ chế chọn đại diện Việt Nam, đăng ký thế nào?

HHTO - Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 sẽ do Việt Nam đăng cai. Không chỉ thể hiện vị thế, uy tín với tư cách "chủ nhà", ban tổ chức cho biết một điểm đặc biệt được bổ sung vào cơ chế đăng ký - lựa chọn thí sinh vào đội tuyển đại diện Việt Nam dự thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Gần 1.300 thí sinh xuất sắc được sàng lọc kỹ lưỡng từ hơn 11.600 thí sinh trên toàn quốc dự thi vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026. Với quy mô tổ chức đạt chuẩn quốc tế, công bằng, TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn nhấn mạnh vào cuộc tranh tài của các thí sinh đến từ vùng cao, vùng sâu vùng xa với cả thí sinh ở các đô thị lớn. Theo đó, những "chiến binh" được vinh danh tại Chung kết Quốc gia AIMO là hoàn toàn thực chất, xứng đáng.

Mỗi năm, Chung kết Quốc tế AIMO lại được tổ chức tại một nước khác nhau. Theo TS Đặng Minh Tuấn, Việt Nam được chọn là "chủ nhà" của năm nay thể hiện sự uy tín của ban tổ chức Việt Nam đối với hội đồng quốc tế, cũng là cơ hội cho học sinh Việt Nam giao lưu bạn bè quốc tế ngay tại tổ quốc. Đồng thời, điều này cũng đặt thêm nhiều trách nhiệm, yêu cầu các thí sinh phải tập trung rèn luyện cao hơn nữa để sánh vai với bạn bè năm châu.

Năm nay, ban tổ chức mở rộng cơ chế, không chỉ lựa chọn Top 5 học sinh giỏi nhất mỗi khối, mà các bạn đạt từ Huy chương Đồng trở lên đều đủ điều kiện tối thiểu đăng ký tuyển chọn vào đội Việt Nam tham gia Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Đây là cơ chế đặc biệt và có lẽ là duy nhất tính đến thời điểm hiện tại kể từ khi AIMO được tổ chức thi vòng quốc gia, theo TS Đặng Minh Tuấn chia sẻ.

Cổng đăng ký sẽ được mở từ ngày 25/5 trên hệ thống website chính thức: https://aimo.tienphong.vn.

Theo kế hoạch, Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm nay với quy mô khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 giáo viên, gia đình học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội lớn để các thí sinh chạm vào giấc mơ vươn lên toàn cầu, bước đệm vững chắc để nạp thêm kiến thức và ký ức rực rỡ khi kết nối với bạn bè năm nay.

AIMO do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế. Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương ở AIMO 2025 tại Tokyo. Những cái tên nào sẽ "nối chuỗi" cơn mưa huy chương về cho Việt Nam tại Chung kết Quốc tế AIMO 2026?