Lộ trình chinh phục "giấc mơ du học": Chọn con tim hay theo thứ hạng trường?

HHTO - Cuối tháng 5 là thời điểm nhiều teen bắt đầu tăng tốc hành trình “săn” ngôi trường phù hợp với bản thân cho hành trình du học sắp tới, kịp thời điểm nhập học kỳ mùa Thu (tháng 8 - 9) hoặc xuất phát sớm cho kỳ mùa Xuân (tháng 2 - 3) năm sau.

Muôn vạn băn khoăn từ những cư dân học đường

Chọn trường luôn là “ải” khó của các cư dân có nguyện vọng du học. Để “chốt đơn” một ngôi trường phù hợp với bản thân là cả một hành trình cân nhắc nhiều yếu tố không chỉ liên quan đến học tập, tài chính hay cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

"Mình cũng quan tâm đến các chi phí phải chi trả để cân đối với tài chính gia đình khi chọn trường du học," bạn Thảo Tâm bộc bạch.

Bạn Thảo Tâm (Lớp 11 Chuyên Văn, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) cho biết điều khiến bản thân “xoắn não” nhất trong quá trình tìm hiểu về trường là giá trị thực tế của tấm bằng sau khi tốt nghiệp: “Bằng tốt nghiệp sẽ có giá trị học thuật như thế nào trong việc xin việc trong tương lai. Đây cũng là thông tin mình gặp khó khăn nhất khi tìm hiểu về các trường.”

"Bên cạnh thứ hạng hay độ uy tín của trường thì vị trí của trường có gần nơi mình ở hay không cũng là lý do để mình "chốt" nguyện vọng," bạn Kim Ngân nhấn mạnh.

Trong khi đó, bạn Kim Ngân (Sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM) lại quan tâm nhiều hơn đến định hướng nghề nghiệp tương lai. “Trường đó mạnh về đào tạo nhóm ngành gì, cơ hội việc làm của ngành học đó cho sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp ra sao, hay trường có hợp tác với doanh nghiệp để hỗ trợ cho sinh viên thực tập không, cũng là một trong những vấn đề mình quan tâm cho hành trình du học sắp tới”, Ngân chia sẻ.

​Thực tế, đây là xu hướng khá phổ biến của teen khi tìm hiểu du học. Nhiều bạn bắt đầu chú trọng hơn đến trải nghiệm học tập thực tế, cơ hội kết nối với doanh nghiệp hay khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài. Chọn trường cũng đồng nghĩa với việc chọn "nền văn minh" sẽ gắn bó với bản thân trong nhiều năm, nên càng cần sự "hợp rơ" để 3-4 năm vi vu xa nhà không trở thành hành trình "xịt keo" khó đỡ.

Chọn con tim hay nghe theo thứ hạng?

Hiện nay, cách tìm hiểu về trường phổ biến nhất của teen vẫn là theo dõi thứ hạng của trường trên các bảng xếp hạng đại học uy tín, phổ biến nhất là hai bảng xếp hạng QS Ranking và THE (Times Higher Education). Tuy nhiên, một số trường đại học top đầu ở các nước như Úc hay Mỹ cũng kèm theo mức học phí dành cho du học sinh cũng top không kém cạnh (dao động từ 660 triệu đến 1,2 tỷ VNĐ/năm tùy ngành và chương trình đào tạo của từng trường). Điều này khiến nhiều cư dân “lăn tăn” liệu có nên chọn ngôi trường ấy vào wishlist (nguyện vọng) của mình hay không.

"Bảng xếp hạng vẫn thể hiện phần nào chất lượng của trường, nhưng quan trọng hơn hết là bạn muốn nhận được gì từ việc đi du học: Bạn muốn học điều gì, tiếp xúc với ai và điều kiện của mình như thế nào." - chị Tú chia sẻ trong một bài viết về du học trên nền tảng Threads.

Chị Phạm Song Tú (cựu du học sinh Thạc sĩ Khoa học Truyền thông, Đại học Amsterdam, Hà Lan) cho rằng: “Các BXH trường, ngành chỉ nên là tiêu chí tham khảo ban đầu. Các bạn nên biết rõ một số thông tin quan trọng khác khi tìm hiểu về trường như trường này thuộc hệ gì (nghiên cứu, ứng dụng, trường nghề) hay các hỗ trợ liên quan đến triển vọng nghề nghiệp của trường như tìm nơi thực tập, dịch vụ sửa hồ sơ xin việc miễn phí… Có thể được tìm thấy dễ dàng và uy tín nhất trên website chính thống của trường.”

Theo chị Tú, mỗi trường sẽ có định hướng đào tạo rất khác nhau. Có nơi thiên về nghiên cứu học thuật. Ngược lại, cũng có trường chú trọng tính ứng dụng thực tế. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc trường top đến đâu, mà là môi trường đó có phù hợp với mục tiêu của bạn hay không.

“Bạn cũng nên tìm hiểu thêm về phương pháp giảng dạy của trường, bởi có những trường đề cao sự tự giác nghiên cứu, các bạn phải tự ‘bơi’ nhiều, có những trường lại rất sát sao, có trợ giảng hoặc dịch vụ gia sư kèm chặt chẽ, tùy vào nhu cầu của các bạn. Với những câu hỏi này, cách tốt nhất là tham khảo hỏi sinh viên/cựu sinh viên đã và đang trải nghiệm môi trường học ở đấy, qua các mối quan hệ của bản thân hoặc các hội nhóm trên Facebook là phổ biến nhất”, chị Tú bật mí thêm.

Nhiều teen cũng hay tìm hiểu trường thông qua các video trên TikTok, Instagram hay YouTube vì nội dung trực quan và dễ tiếp cận. Tuy nhiên, những video “aesthetic campus” (tạm dịch: Phong cách thẩm mỹ học đường) hay vlog du học đôi khi chỉ phản ánh một phần trải nghiệm thực tế. Vì vậy, các cư dân “vui” học cần nhiều hơn một bảng thứ hạng đẹp của trường mà còn cần tìm hiểu đủ sâu để biết đâu mới thật sự là ngôi trường chân ái dành cho mình.