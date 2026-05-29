Hội "tiền bối" nhắn nhủ teen 2K11 trước "giờ G" kỳ thi vào lớp 10

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 sắp chính thức diễn ra, đây cũng là thời điểm nhiều teen 2K11 bước vào guồng ôn tập căng thẳng trước “giờ G”. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều “tiền bối” từng trải qua kỳ thi này, thời điểm nước rút không nên trở thành cuộc chạy đua kiệt sức. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là giữ tinh thần ổn định để có thể phát huy tốt nhất trong phòng thi.

Bạn Phan Nguyễn Tường Vy (sinh năm 2007, TP.HCM) cho biết ở giai đoạn cận thi, cô bạn không cố nhồi nhét thêm nhiều kiến thức mới mà ưu tiên hệ thống lại những nội dung đã học. Vy thường đọc lại tài liệu, ghi chú các ý chính và làm thêm một số đề tham khảo để củng cố kiến thức. Theo cô bạn, việc giữ tâm lý vững vàng trước kỳ thi có vai trò rất quan trọng, bởi khi bản thân quá lo lắng, khả năng làm bài cũng dễ bị ảnh hưởng: "Càng để chính mình bất ổn thì càng làm giảm đi khả năng thực tế mà bản thân có thể thực hiện được."

Cùng quan điểm, Vũ Anh Duy (sinh năm 2006, TP.HCM) lựa chọn cách ôn tập nhẹ nhàng hơn trong những ngày cuối. Bên cạnh việc tập trung vào kiến thức nền tảng, Duy cũng dành thời gian cho những hoạt động giúp đầu óc thư giãn như đọc sách, đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè. Với Duy, nghỉ ngơi không phải là lơ là việc học, mà là cách để cơ thể và tinh thần được nạp lại năng lượng trước kỳ thi: “Mình đã từng cố gắng ôn rất nhiều trong giai đoạn cận thi và tinh thần lúc đó rất không ổn định, thế là mình đã không có kết quả tốt trong kỳ thi”.

Không chỉ ôn tập kiến thức, sĩ tử cũng cần chuẩn bị cho mình bản lĩnh phòng thi thật vững vàng. “Tiền bối” Trần Xuân Cường (sinh năm 2006, TP.HCM) cho biết áp lực lớn nhất của bạn khi đó là việc phân bổ thời gian làm bài. Vì vậy, Cường nhắn nhủ teen 2K11 trong tuần cuối nên tập thói quen đọc đề thật kỹ, chia thời gian hợp lý cho từng phần và giữ đầu óc tỉnh táo để tránh mất bình tĩnh khi bước vào phòng thi.

Theo các “tiền bối”, học sinh lớp 9 hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực trước kỳ thi tuyển sinh 10. Bên cạnh lượng kiến thức cần ôn tập và mức độ cạnh tranh ngày càng cao, nhiều bạn còn dễ rơi vào trạng thái lo lắng khi liên tục nhìn thấy thành tích, lịch học hay tiến độ ôn thi của người khác trên mạng xã hội. Việc so sánh bản thân với bạn bè đôi khi khiến áp lực trở nên nặng nề hơn, dù mỗi người có một nhịp học và cách chuẩn bị khác nhau.

Sau tất cả, điều các anh chị đi trước muốn nhắn gửi đến teen 2K11 không phải là học thêm bao nhiêu giờ hay giải thêm bao nhiêu đề trong tuần cuối, mà là biết giữ cho mình đủ bình tĩnh để bước vào phòng thi với trạng thái tốt nhất. Một tinh thần ổn định sẽ giúp thí sinh phát huy đúng năng lực của mình hơn cả việc cố nhồi nhét thêm kiến thức trong những ngày cuối cùng. Khi chặng nước rút không còn là cuộc đua căng thẳng, teen 2K11 sẽ có thêm cơ hội bước vào phòng thi bằng sự tự tin, tỉnh táo và vững vàng hơn.