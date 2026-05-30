"Harry - Ron - Hermione bản Toán học" háo hức đến vòng thi Quốc tế AIMO 2026

HHTO - Như "F3 của Harry Potter" trở thành tri kỷ từ lần gặp nhau trên chuyến tàu đến trường Hogwarts, thì Tuệ Minh, Trung Kiên và Tùng Bách cũng vô tình gặp nhau khi tham gia một cuộc thi, cùng lập nhóm "quét map" ở khắp các cuộc thi lớn nhỏ.

"Bộ ba phép thuật" mê Toán học

Lê Tuệ Minh (Trường Tiểu học Archimedes Academy), Lê Trung Kiên (Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội) và Lê Nguyễn Tùng Bách (Trường Tiểu học I-Sắc Newton) quen nhau sau khi hội phụ huynh vô tình kết nối qua mạng lúc 3 bạn cùng tham gia một cuộc thi tại Trung Quốc.

"Bộ ba phép thuật" cùng tuổi, cùng họ, cùng đam mê, cùng "quét map" ở nhiều cuộc thi. Gần đây nhất, 3 bạn nhỏ vừa giành Huy chương Vàng tại Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026.

Từ đây, nhóm nhỏ "3 bạn cùng tiến" được hình thành. Không chỉ đồng hành trong một kỳ thi, ba bạn nhỏ còn gắn bó với nhau trong cả học tập lẫn cuộc sống thường ngày. Ngoài thời gian video call chữa bài, chia sẻ bài tập hay, cuối tuần, "bộ ba phép thuật" được phụ huynh tạo cơ hội gặp mặt để cùng học.

Cô Ngọc Anh (mẹ của Tùng Bách) chia sẻ, những buổi học nhóm chính là lúc các bạn học cách trình bày ý tưởng, bảo vệ và phản biện. Có những lúc cả ba tranh luận khá “căng” chỉ vì không ai chịu ai trong cách giải một bài Toán đến mức giận dỗi, khóc nhè. Nhưng rồi chỉ ít phút sau, mọi thứ lại trở về như cũ.

“Các con yêu quý và thân thiết với nhau đến mức muốn dọn đến nhà nhau ở. Trung Kiên còn từng hồn nhiên ước mơ sẽ cùng học với Tùng Bách và Tuệ Minh đến suốt đời” - cô Ngọc Anh kể lại.

Không chỉ ba bạn nhỏ trở nên thân thiết hơn, chính các phụ huynh cũng dần hình thành một sự gắn kết rất đặc biệt nhờ "tình bạn bé xinh" này khi thường xuyên chia sẻ tài liệu học tập, kinh nghiệm đồng hành và cả những trăn trở trong hành trình nuôi dạy con. "Có những lúc một gia đình mệt mỏi thì gia đình khác động viên, có lúc một người tìm được điều hay lại mang về chia sẻ cho tất cả", cô Ngọc Anh cho biết.

Quan trọng hơn kết quả là quá trình

Trung Kiên - Tùng Bách - Tuệ Minh đồng hành và trưởng thành cùng nhau, chưa từng coi nhau là đối thủ dù cùng tham gia nhiều cuộc tranh tài.

Với cả ba gia đình, điều quan trọng nhất trong hành trình học tập của Trung Kiên - Tùng Bách - Tuệ Minh không nằm ở việc học trước chương trình hay luyện đề quá nhiều, mà là sự hào hứng khi khám phá được những bài Toán mới. Ban đầu, các con chỉ tham gia những sân chơi nhỏ tại trường lớp và có những thành tích đầu tiên với Toán học hay tiếng Anh. Chính niềm vui rất nhỏ ấy dần trở thành động lực để các bạn thêm yêu thích môn Toán và muốn thử sức ở những sân chơi lớn hơn như AIMO.

Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026 là lần đầu tiên cả ba bạn nhỏ thử sức tại cuộc thi này. Trong quá trình ôn luyện, cả Tùng Bách, Tuệ Minh và Trung Kiên đều sử dụng đề mẫu do ban tổ chức cung cấp để phân tích dạng bài. Theo phụ huynh, phần lớn kiến thức đều nằm trong chương trình học ở trường nên tương đối vừa sức. Tuy nhiên, điểm khó của AIMO nằm ở cách biến đổi, đòi hỏi học sinh phải linh hoạt tư duy thay vì chỉ áp dụng công thức quen thuộc.

Theo chia sẻ của mẹ Tùng Bách, điều khó nhất với các bạn nhỏ trong quá trình ôn luyện không thực sự là những bài toán hóc búa, mà là việc các bạn phải học cách kiên trì với cảm xúc của chính mình. Có những bài phải suy nghĩ rất lâu vẫn chưa tìm ra lời giải, có những lúc chỉ sai một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến các con tiếc nuối hoặc mất tự tin. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, tình bạn giữa ba bạn nhỏ lại trở thành một “điểm tựa” đặc biệt.

Sau chiến thắng tuyệt đối ở Chung kết Quốc gia AIMO 2025 - 2026, ngay tối hôm đó, cả nhóm đã có một buổi gặp gỡ nhỏ để ăn mừng. Điều đáng yêu là thay vì chỉ nói về những tấm huy chương, cả ba “nhóc tì” tiếp tục tíu tít hỏi nhau về đề thi, chia sẻ cảm giác khi bước ra khỏi phòng thi và hào hứng bàn về vòng Chung kết Quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới.