Chung kết Quốc gia AIMO 2026: Điểm chung giữa "tân binh" và đương kim HCV quốc tế

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 chào đón những thí sinh lần đầu tiên thử sức và cả chủ nhân của những chiếc huy chương danh giá năm trước.

Năm ngoái, đoàn Việt Nam toàn thắng (với 100% học sinh đạt huy chương) tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức tại Nhật Bản. Năm nay, không ít những "chiến binh" năm ấy trở lại. Không phải với sự ngạo nghễ của những người chiến thắng mà với tâm thế tự tin, vô tư của những "tấm chiếu từng trải".

Đoàn học sinh từng dự thi Chung kết Quốc tế AIMO 5 trở lại với Chung kết Quốc gia AIMO 2026.

Bạn Nguyễn Hoàng Đức Anh (học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang) từng giành huy chương vàng ở cả Chung kết Quốc gia và Quốc tế AIMO. Nhận thấy tỉ lệ cạnh tranh cao hơn khi nhìn vào lượng thí sinh dự thi năm nay lớn hơn hẳn, cậu bạn không coi đó là khó khăn mà coi đây là động lực mạnh mẽ để đạt được kết quả cao nhất.

Nguyễn Tấn Thịnh trong buổi giao lưu tại Hà Nội sau khi trở về từ Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Nguyễn Tấn Thịnh (trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM) từng giành huy chương bạc tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025. Chia sẻ về cảm giác khi trở lại Đại học Bách khoa (nơi cũng tổ chức vòng Chung kết Quốc gia AIMO mùa trước), cậu bạn cho biết bản thân mang tâm thế tự tin, quyết tâm chạm đến cột mốc cao hơn ở vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Sự tự tin từ những thí sinh tái đấu là điều không lạ. Tinh thần thoải mái và quyết tâm giành giải cao cũng là trạng thái của nhiều "tân binh" - những bạn học sinh lần đầu dự thi Chung kết Quốc gia AIMO.

Cậu bạn Quách Đỗ Gia Ân là một trong những thí sinh bậc Tiểu học dự thi Chung kết Quốc gia AIMO 2026, di chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội từ sáng sớm nhưng không lộ chút mệt mỏi vì đường xa mà tràn đầy tự tin trước khi vào phòng thi. Gia Ân mang theo kinh nghiệm thực chiến dày dặn từ những cuộc thi Toán, tiếng Anh trước, bộc bạch rất vui khi tham gia AIMO vì có thêm trải nghiệm mới, kiến thức mới.

Cô bạn Phương Thảo (trường THCS An Thạnh Nam) cùng bố từ Cần Thơ về Hà Nội dự thi. Nếu bố đánh giá AIMO là sân chơi uy tín, bổ ích để giúp bạn được giao lưu với bạn bè tứ phương, thì Thảo tin rằng cuộc thi sẽ là bước đệm giúp cô bạn mở ra nhiều cánh cửa tiếp cận với thế giới. Phương Thảo kỳ vọng bản thân sẽ đạt kết quả cao để có cơ hội chạm tay đến những chiếc huy chương ở Chung kết Quốc tế.

Kết quả Chung kết Quốc gia AIMO 2026 được công bố trên website chính thức: https://aimo.tienphong.vn. Thí sinh, phụ huynh, giáo viên tra cứu kết quả theo số báo danh, họ tên hoặc khối lớp của học sinh. Lễ bế mạc, trao giải diễn ra lúc 8h sáng 24/5 tại hội trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Hà Nội.

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương ở AIMO 2025 tại Tokyo.