AIMO 2026: Bệ phóng chạm giấc mơ toàn cầu, 9 cúp Vô địch Quốc gia tìm được chủ nhân

Dương Nhung - Ảnh: Như Ý

HHTO - Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 đã chính thức khép lại với hơn 700 huy chương được trao trong lễ trao giải diễn ra vào sáng 24/5.

Vòng Chung kết Quốc gia của Đấu trường Toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) năm học 2025 - 2026 có gần 1.300 thí sinh đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Đây là những học sinh xuất sắc từ lớp 2 đến lớp 12, được tuyển chọn sau vòng sơ loại. Tối 23/5, kết quả cuộc thi được công bố. Sáng 24/5, lễ trao giải chính thức diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Dự lễ trao giải có ông Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; ông Bùi Văn Phượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQG Hà Nội; TS. Hà Mạnh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyển sinh hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; TS. Đặng Minh Tuấn - Giảng viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn.

Cùng dự có nhà tài trợ, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Á hậu, người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2024, đặc biệt là sự hiện diện của các thí sinh, thầy cô giáo, phụ huynh.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức tôn vinh những nỗ lực không ngừng của các thí sinh và đằng sau đó là tâm huyết của thầy cô và các đơn vị phối hợp với sân chơi chất lượng giàu tính hội nhập quốc tế.

"Tại AIMO, các em học được điều lớn hơn lời giải là sự bình tĩnh hơn, tư duy, mở ra cánh cửa hội nhập. AIMO mang lại là trải nghiệm, tự tin với đam mê tình yêu Toán học, là động lực nghiên cứu sáng tạo vươn xa hơn trong tương lai. Các em không chỉ phát triển kiến thức, tư duy hội nhập mà còn là khát vọng cống hiến".

Nhà báo cũng nhấn mạnh đến quy mô tổ chức chuẩn quốc tế của AIMO chính là cách gieo hạt giống đầu tiên cho tương lai, để mở ra một thế hệ với tri thức, kỹ năng tự hào sánh vai với bạn bè quốc tế.

BTC tri ân nhà tài trợ của cuộc thi.
TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn khẳng định, các thí sinh tại cuộc thi năm nay được hội đồng chuyên môn đánh giá rất cao về chất lượng làm bài thi, tư duy sắc bén và giải quyết tình huống thực tiễn logic

"AIMO không chỉ là cuộc thi mà còn là động lực phát triển của tài năng trẻ vươn lên bằng tri thức. Tổ chức cuộc thi Toán bằng tiếng Anh nhằm thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế và tiếp cận tri thức toàn cầu. Qua đó, chúng tôi bày tỏ mong muốn các em hiểu rằng Toán học không chỉ phép tính khô khan mà còn là kiến thức liên ngành STEM, AI, Robotics", phát biểu của ông tại lễ trao giải.

Hơn 700 huy chương đã tìm ra chủ nhân, trong đó có 389 giải Đồng, 260 huy chương Bạc, 130 huy chương Vàng. Một điểm đặc biệt của năm nay chính là ban tổ chức quyết định trao 9 cúp Vô địch Quốc gia cho những gương mặt xuất sắc nhất đến từ mỗi khối. Các thí sinh được trao giấy chứng nhận và huy chương tương ứng. Với chủ nhân của cúp Vô địch Quốc gia, các bạn còn nhận được một phần quà đặc biệt nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong cuộc thi năm nay.

Một trong những thí sinh giành cúp Champions - Cúp Vô địch Quốc gia AIMO 2026 gọi tên: Bạn Vũ Minh Khang - trường Tiểu học ISắc Newton, Phùng Trịnh Sơn Quân - trường Tiểu học An Đồng, Phạm Đức khang - Trường Tiểu học Archimedes Academy, Nguyễn Quang Vinh - Trường Tiểu học & THCS Pascal...

Hà Nội dẫn đầu về số lượng thí sinh lẫn giải thưởng. Xếp sau Hà Nội là Thanh Hóa - địa phương có thế mạnh rõ rệt ở khối THCS, kế tiếp là Tuyên Quang với thành tích tập trung ở khối lớp 6, 7 và 8. Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng là nhóm có phong trào học tập đồng đều và thí sinh đạt giải AIMO năm học 2025 - 2026.

Sau lễ trao giải, những thí sinh đủ điều kiện của ban tổ chức có quyền đăng ký tham gia Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026. Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 năm nay.

AIMO do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Với 48%, Việt Nam đứng đầu Top 10 quốc gia có tỉ lệ thí sinh tham gia đạt huy chương ở AIMO 2025 tại Tokyo.

