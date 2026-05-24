AIMO 2026: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thành tích, nhiều địa phương bứt phá mạnh mẽ

HHTO - Với sự góp mặt của học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng đáng chú ý. Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối về số lượng giải thưởng, trong khi nhiều địa phương như Thanh Hóa, Tuyên Quang hay Quảng Ninh cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ với thành tích nổi bật ở nhiều khối lớp.

22 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải

Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 ghi nhận sự tham gia của hàng nghìn thí sinh trên cả nước. Theo thống kê từ Ban tổ chức, có tổng cộng 22 tỉnh, thành phố có học sinh đạt giải ở các hạng mục huy chương.

Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu tuyệt đối về số lượng giải thưởng cũng như số lượng thí sinh đạt huy chương ở hầu hết các khối lớp. Thành tích nổi bật của học sinh Thủ đô trải đều từ bậc Tiểu học đến THPT, cho thấy sự phát triển đồng đều của phong trào học Toán của học sinh Thủ đô.

Xếp sau Hà Nội là Thanh Hóa - địa phương có thế mạnh rõ rệt ở khối THCS. Nhiều giải thưởng của Thanh Hóa tập trung ở các lớp 6, 7 và 8, cho thấy chiều sâu về chất lượng học sinh ở nhóm tuổi này.

Trong khi đó, Tuyên Quang gây bất ngờ khi vươn lên đứng thứ ba toàn quốc về tổng số giải thưởng. Thành tích của địa phương này chủ yếu đến từ học sinh khối lớp 6, 7 và 8.

Ngoài ba địa phương dẫn đầu, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hải Phòng cũng là những đơn vị có phong trào học tập đồng đều, đóng góp số lượng lớn học sinh đạt giải.

Nhiều trường học tạo dấu ấn với “cơn mưa” Huy chương Vàng

Ở nhóm các trường có số lượng Huy chương Vàng nhiều nhất, Hệ thống trường Newton tại Hà Nội dẫn đầu với tổng cộng 16 Huy chương Vàng. Thành tích này tập trung mạnh ở các khối Tiểu học và lớp 6.

Đứng thứ hai là Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) với 12 Huy chương Vàng. Riêng khối lớp 8 của trường đã đóng góp tới 6 giải Vàng - một trong những thành tích ấn tượng nhất mùa giải năm nay.

Hệ thống Archimedes Academy (Hà Nội) xếp thứ ba với 9 Huy chương Vàng. Trong khi đó, Trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội giành 7 Huy chương Vàng, toàn bộ đều thuộc khối lớp 6.

Ở bậc THPT, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục khẳng định vị thế khi giành 5 Huy chương Vàng, trở thành đơn vị dẫn đầu ở nhóm trường trung học phổ thông.

Trường THCS Trần Mai Ninh dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải

Không chỉ nổi bật về số lượng Huy chương Vàng, Trường THCS Trần Mai Ninh còn là đơn vị có số lượng học sinh đạt giải đông nhất toàn quốc với hơn 80 thí sinh được xướng tên.

Xếp ngay sau là Trường THCS Lê Quý Đôn (Tuyên Quang) với hơn 70 học sinh đạt giải. Đây được xem là một trong những điểm sáng nổi bật của giáo dục khu vực phía Bắc ngoài Hà Nội.

Hệ thống trường Newton cũng ghi nhận hơn 50 học sinh đạt giải ở nhiều khối lớp khác nhau, từ lớp 2 đến lớp 8. Trong khi đó, Trường THCS Trần Quốc Toản (Quảng Ninh) có hơn 20 học sinh đạt giải.

Kết quả vòng Chung kết quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026 cho thấy phong trào học Toán bằng tiếng Anh đang phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ tập trung ở các đô thị lớn, nhiều địa phương đã có bước tiến rõ rệt về chất lượng học sinh cũng như thành tích tại các sân chơi học thuật quốc tế. Bên cạnh các trường chuyên và trường chất lượng cao, nhiều trường THCS tại các tỉnh cũng đang dần khẳng định vị thế, tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý ở các kỳ thi Toán quốc tế dành cho học sinh phổ thông.