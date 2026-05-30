Sĩ tử 2K11 tự tin bước vào bài thi Ngữ văn, bắt đầu kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội

Linh Phương - Phương Thảo

HHTO - Sáng 30/5, hơn 124.000 học sinh Hà Nội chính thức thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Từ sáng sớm, khu vực trước các điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp. Nhiều thí sinh có mặt từ rất sớm để kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước giờ làm bài.

Dù không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi bước vào một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên của tuổi học trò, phần lớn sĩ tử 2K11 đều thể hiện sự tự tin sau quá trình ôn luyện kéo dài nhiều tháng qua.

Điểm thi tại trường THCS Phú Thượng.

Tại nhiều điểm thi, các thí sinh tranh thủ xem lại kiến thức, trao đổi nhanh với bạn bè về những tác phẩm văn học đã ôn tập. Trong khi đó, phụ huynh liên tục động viên, tiếp thêm tinh thần cho con em trước giờ phát đề.

Khoảng 7h55', thí sinh nhận đề thi môn Ngữ văn và chính thức bước vào 120 phút làm bài. Đây là môn thi mở màn, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo tâm lý thuận lợi cho các môn thi tiếp theo.

Bạn Bạch Dương (thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng) cho biết: "Mình cũng hồi hộp và có đôi chút áp lực, thế nhưng mình tin rằng trong thời gian qua mình đã rất chăm chỉ và nỗ lực, nên hôm nay mình đi thi với tâm thế khá tự tin".

Điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm nay của Hà Nội ghi nhận hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Với số lượng chỉ tiêu có hạn, cuộc đua giành suất vào trường công lập tiếp tục được đánh giá có tính cạnh tranh cao.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn trong sáng nay, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự bài thi Ngoại ngữ vào buổi chiều và môn Toán trong ngày thi tiếp theo.

Bên cạnh việc nắm chắc kiến thức, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong kỳ thi này. Vì vậy, việc giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề và phân bổ thời gian hợp lý sẽ giúp thí sinh phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Kỳ thi lớp 10 không chỉ là cột mốc đánh dấu chặng đường học tập sau 4 năm THCS mà còn là dịp để thế hệ 2K11 thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và quyết tâm chinh phục mục tiêu mới trên hành trình học tập phía trước.

* Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 sẽ được cập nhật sớm tại đây.

TUYỂN SINH 2026

Cùng chuyên mục