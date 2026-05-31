Hà Nội: Sĩ tử 2K11 được đón bằng banner "quậy", có bạn chưa "xả vai" vì còn thi chuyên

HHTO - Sau 120 phút làm bài thi môn Toán, nhiều thí sinh rời điểm thi với tâm trạng khá thoải mái. Bên cạnh những nhận xét về đề thi có tính phân hóa cao, không ít teen 2K11 đã sẵn sàng cho những kế hoạch sau kỳ thi.

Bạn Nguyễn Trần Hải Vy (cựu học sinh THCS Vĩnh Tuy) tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội tại điểm thi trường THCS Ngô Sĩ Liên cho biết, phần hình học là “cân não” nhất. Dù vậy, nữ sinh vẫn khá lạc quan sau khi rời khỏi phòng thi: “Mình tự tin nhất với môn tiếng Anh, sau đó là Toán. Thi xong rồi nên việc đầu tiên chắc chắn là phải đi liên hoan với bạn bè một bữa đã!”.

Hải Vy và 2 chiếc banner dành riêng cho cô ấy từ hai chị gái. (Ảnh: Yến Trang)

Không chỉ mang theo tâm trạng nhẹ nhõm khi hoàn thành kỳ thi, Hải Vy còn nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ gia đình. Ngay bên ngoài cổng trường, 2 chị gái của cô bạn đã đứng chờ sẵn với những tấm banner "nhà làm" "dưỡng thê".

Không khí tại điểm thi THCS Ngô Sĩ Liên. (Ảnh: Yến Trang)

Cùng chung nhận định về độ phân hóa của đề, Lê Anh Tiến (cựu học sinh THCS Mai Động) cho rằng đề thi Toán năm nay không quá bất ngờ ở phần đại số, nhưng hình học lại là một “cửa ải” với nhiều thí sinh: “Mình làm tốt đến hết câu b, còn câu c khá khó nên quyết định dừng lại để dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ bài. Trong ba môn thi, mình tự tin nhất với tiếng Anh”, Tiến chia sẻ.

Đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Việt Đức, nam sinh cho biết cảm giác lúc này tuy hơi mệt nhưng cũng nhẹ nhõm. Tuy nhiên, kỳ thi với Tiến vẫn chưa thực sự kết thúc khi cậu bạn tiếp tục ôn tập cho kỳ thi vào THPT Chuyên Ngoại ngữ sắp tới.

Lê Anh Tiến chia sẻ về kế hoạch tiếp theo sau khi kết thúc kỳ thi chính là tiếp tục ôn tập cho kỳ thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Ảnh: Yến Trang)

Trong khi đó, Nguyễn Hà Phương (cựu học sinh THCS Tây Sơn) lại đánh giá đề thi năm nay tương đối vừa sức, chỉ có sự phân hoá khá cao ở bài hình học và câu nâng cao. Cô bạn 2K11 cũng đã có ngay một kế hoạch “xả stress” sau kỳ thi: “Giờ thi xong rồi nên việc đầu tiên mình muốn làm là đi uống trà sữa, sau đó về ‘cày’ hết những bộ anime còn đang dang dở vì suốt thời gian ôn thi chưa có dịp xem tiếp. À! Còn đi du lịch biển với gia đình nữa!”

Trong khi nhiều teen tại điểm thi THCS Ngô Sỹ Liên đã bắt đầu lên kế hoạch nghỉ ngơi sau kỳ thi, tại điểm thi trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, không khí trước cổng trường cũng trở nên rộn ràng ngay sau khi tiếng trống kết thúc.

Bạn Dương Linh Chi (cựu học sinh THCS Nghĩa Tân) nhận xét đề Toán năm nay khá vừa sức. Dù các câu hỏi phân hoá có phần lắt léo, nữ sinh cho biết vẫn hoàn thành bài làm và tự tin đạt điểm 9: “Vừa thi xong môn cuối là mình cảm thấy nhẹ bẫng như trút được một “tạ đá”, chỉ muốn tối nay được đi ăn lẩu thật đã đời rồi về ngủ bù cho bõ những ngày thức khuya ôn bài!”.

Không chỉ các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng thở phào nhẹ nhõm sau hành trình đồng hành cùng con vượt qua kỳ thi quan trọng. Chú Ngô Minh Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) - phụ huynh học sinh - cho biết gần như trút bỏ mọi căng thẳng khi thấy con trai bước ra với gương mặt rạng rỡ: “Cả năm nay nhìn con học ngày học đêm gia đình tôi xót xa lắm, nên thấy con bước ra tự tin thế này gia đình tự hào vô cùng vì con đã nỗ lực hết mình và chiến thắng chính bản thân.”

Các teen 2k11 rời phòng thi, về với vòng tay phụ huynh. (Ảnh: Ngọc Khánh).

Cánh cổng trường thi khép lại cũng là lúc cánh cửa mùa Hè chính thức mở ra với các sĩ tử. Không còn áp lực giờ vào phòng thi hay những buổi tối “cày đề” liên tục, nhiều teen 2K11 cho biết điều các bạn mong chờ nhất lúc này là được nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những ngày hè đầu tiên sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng.