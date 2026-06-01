Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM: Đi thi mới hiểu lòng cha mẹ

HHTO - Sáng nay 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Từ sáng sớm, tại nhiều điểm thi, không khí đã trở nên rộn ràng khi đông đảo phụ huynh đưa con đến trường, đồng hành, tiếp thêm sự bình tĩnh và niềm tin cho các sĩ tử trước cột mốc quan trọng.

Tại nhiều điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP.HCM, không khí kỳ thi đã bắt đầu từ rất sớm. Chung mong muốn tiếp thêm tinh thần cho con trong môn thi đầu tiên, nhiều phụ huynh tạm gác công việc thường ngày để đồng hành, đưa đón các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Toàn cảnh phụ huynh đưa đón thí sinh tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản - TP.HCM. Clip: Văn Thuận.

Bên cạnh tâm thế tự tin của các sĩ tử, sự hồi hộp cũng được thể hiện rõ qua ánh mắt mong đợi của các bậc phụ huynh bên ngoài cổng trường. Nhiều phụ huynh cố nán lại để dõi theo con vào phòng thi trước khi quay về. Không ít phụ huynh chọn ngồi lại dưới bóng cây, kiên nhẫn chờ đến khi tiếng trống kết thúc môn thi vang lên.

Nhiều phụ huynh nán lại trước cổng trường thi để cổ vũ sĩ tử. Ảnh: Văn Thuận.

Cô Xuân (phụ huynh bạn Nguyễn Việt Nguyên, Trường THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ: "Cô có đọc báo cũng như nghe từ mọi người những kinh nghiệm khi đi thi và nói lại cho bạn. Phụ huynh rất lo lắng từ hôm qua, thậm chí mấy ngày trước rồi. Bạn thì cũng có một chút hồi hộp, nhưng cô nghĩ là đến trường các bạn sẽ thoải mái hơn".

Cô Ái (phụ huynh của bạn Nguyễn Hoàng Gia Nghi, Trường THCS Văn Lang) cũng đồng cảm với tâm lý lo lắng của các bạn thí sinh hôm nay: “Cô hồi hộp, cả đêm như không ngủ, giống như trở lại đây khoảng 30 năm về trước mình đi thi, cứ ngỡ như là mình đi thi chứ không phải con đi thi”.

Cô Ái gửi lời đến động viên đến con của mình trong kỳ thi quan trọng này: “Dù kết quả có như thế nào, mẹ cũng đồng hành với con”. Ảnh: Văn Thuận.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô Trang (phụ huynh bạn Phạm Quỳnh Anh, Trường THCS Võ Trường Toản) cho biết cô không giấu được sự hồi hộp trong ngày con bước vào kỳ thi quan trọng: “Dù nhà khá gần điểm thi, cô vẫn gọi con dậy từ 4h30 sáng vì trong lòng cứ lo, sợ con trễ giờ. Nhìn con bước vào phòng thi, cô vừa thương vừa hồi hộp, nhớ lại suốt thời gian qua ngày nào cũng chở con đi học, đi luyện thi. Cô chỉ mong con giữ được bình tĩnh, tự tin, câu dễ làm trước, câu khó thì từ từ suy nghĩ. Với phụ huynh, mỗi kỳ thi của con cũng giống như một lần mình cùng con bước vào phòng thi vậy.”

Các sĩ tử sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Ảnh: Văn Thuận.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong sáng 1/6, các sĩ tử 2K11 sẽ tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ vào chiều cùng ngày với thời gian làm bài 90 phút.

Sáng 2/6, thí sinh sẽ dự thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong ba môn bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng vào chiều 2/6.