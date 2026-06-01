Đề Văn chuyên vào lớp 10 ở Hà Nội gây chú ý khi nhắc đến phim của Kim Seon Ho

HHTO - Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên môn Ngữ văn của Hà Nội sáng 1/6 gây chú ý khi mở đầu bằng một trích dẫn từ bộ phim Hàn Quốc "Can this love be translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?)" với thông điệp: “Có bao nhiêu người trên thế giới thì có bấy nhiêu thứ tiếng”.

“Mỗi người đều có ngôn ngữ của riêng mình”

Ở câu nghị luận xã hội (4 điểm), đề thi dẫn từ bộ phim Can this love be translated? (Tiếng yêu này anh dịch được không?) của đạo diễn Yoo Young Eun. Trong phim, nhân vật chính Joo Ho Jin (do Kim Seon Ho đóng) là một phiên dịch viên thông thạo nhiều thứ tiếng. Tuy nhiên, khi một người thầy hỏi anh trên thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ, anh trả lời rằng có tới hơn 7.100 loại ngôn ngữ, người thầy lại nói với anh một câu khá bất ngờ:

Có bao nhiêu người trên thế giới thì có bấy nhiêu thứ tiếng, vì mỗi người đều nói ngôn ngữ của riêng họ.

Từ gợi dẫn này, đề yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về “khả năng lắng nghe những tiếng nói xung quanh của mỗi người”.

Đây là dạng đề mở, gần với đời sống hiện đại và có tính gợi cảm xúc mạnh. Thay vì yêu cầu bàn luận một vấn đề xã hội quen thuộc, đề đưa ra câu chuyện về sự thấu hiểu giữa người với người, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ đang giao tiếp rất nhiều qua mạng xã hội.

Đề thi Văn lớp 10 THPT chuyên tại Hà Nội. (Ảnh: Tú Trịnh/ Group Chuyên văn)

Đề Văn chuyên vẫn giữ độ “nặng đô” ở phần nghị luận văn học

Ở câu II (6 điểm), đề yêu cầu làm sáng tỏ nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về “quyền lực của thơ ca” thông qua việc phân tích đoạn thơ “Hà Nội” của Thanh Tùng.

Đoạn thơ mang màu sắc hoài niệm, gợi nên một Hà Nội rất riêng qua những hình ảnh như “mảnh lá vàng còn ướt nước Hồ Gươm”, “sóng Hồ Tây”, “vòm cổ”, “rêu phong”...

Đề thi đòi hỏi học sinh không chỉ phân tích nghệ thuật thơ mà còn phải cảm nhận được chiều sâu ký ức và tình yêu Hà Nội ẩn trong từng câu chữ.

Đây là dạng đề phù hợp với tính chất tuyển sinh chuyên Văn vì có khả năng phân loại tốt. Học sinh muốn đạt điểm cao cần vừa có kỹ năng lập luận, vừa có cảm xúc và vốn đọc đủ sâu để kết nối với văn bản.

Những thông điệp độc đáo cổ vũ tinh thần cho thi sinh tại điểm thi THPT chuyên Sơn Tây. (Ảnh: Đội TNTN trường THPT chuyên Sơn Tây)

Một đề thi giàu chất suy ngẫm

Điểm đặc biệt của đề Văn chuyên Hà Nội năm nay là cả hai câu hỏi đều xoay quanh khả năng cảm nhận con người và cuộc sống.

Nếu câu nghị luận xã hội nói về việc lắng nghe người khác trong một thế giới nhiều khác biệt, thì câu nghị luận văn học lại là hành trình lắng nghe ký ức, lắng nghe thành phố qua thơ ca.

Nhìn chung, đề thi này không quá đánh đố nhưng khó viết hay, bởi học sinh cần có tiếng nói cá nhân và chiều sâu cảm xúc thực sự mới có thể tạo được bài làm nổi bật.