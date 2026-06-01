Đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Câu hỏi phân hóa, sĩ tử tự tin đạt điểm cao

HHTO - Chiều nay 1/6, các thí sinh 2K11 đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Đề thi được đánh giá "dễ thở", nhiều thí sinh tự tin sẽ đạt điểm tốt.

Chiều nay, môn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM đã kết thúc sau 90 phút làm bài thi. Trong thời gian các thí sinh hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, thời tiết bên ngoài một số điểm thi đã xuất hiện những hạt mưa nhẹ. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài cổng trường, mang theo ô/dù, áo mưa để đón con sau giờ thi.

Những khoảnh khắc vui mừng khi thí sinh hoàn thành bài thi tiếng Anh. Clip: Ngọc Thư.

Theo ghi nhận, đề thi Tiếng Anh năm nay gồm 4 phần với 40 câu trắc nghiệm, bao quát các mảng kiến thức quen thuộc như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, giao tiếp, đọc hiểu và hoàn thành câu. Nhiều thí sinh nhận định đề thi không quá khó cũng không quá dễ, có một số câu hỏi mang tính phân hóa nhưng không chiếm tỉ lệ lớn.

Đáng chú ý, đề thi năm nay xuất hiện dạng câu hỏi mới, yêu cầu thí sinh vận dụng kỹ năng đọc hiểu từ điển. Phần đọc hiểu và điền từ xoay quanh chủ đề công nghệ, mang tính thời sự và gắn với bối cảnh xã hội khi trí tuệ nhân tạo (A.I) ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, dạng bài Viết lại câu (Rewrite the sentences) được nhiều thí sinh nhận xét là “dễ thở” hơn so với đề năm ngoái.

Bạn Lê Đình Gia Bảo (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) chia sẻ sau khi hoàn thành môn Tiếng Anh: "Khi nhận đề, mình thấy đề năm nay vừa sức, khá dễ thở. Phần khiến mình tự tin nhất là phần Viết lại câu vì dạng này năm nay dễ hơn so với mọi khi. Trong khi đó, phần Điền vào chỗ trống lại khiến mình mất nhiều thời gian nhất do có nhiều từ dễ gây nhầm lẫn. Sau môn thi thứ hai, mình cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều.”

Gia Bảo (nam sinh bên trái ngoài cùng) vẫn kịp hoàn thành bài thi và tự tin dự đoán có thể đạt từ 8,5 điểm trở lên. Ảnh: Văn Thuận.

Bạn Dương Gia Huy (Trường THCS Colette) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự tin vì đã ôn bài kĩ. Khi nhận được đề, các dạng bài quen thuộc phần nào cũng giúp mình thấy tự tin hơn. Ngay cả những câu hỏi khó hơn, mình cũng có thể hoàn thành sau khi đã làm xong các câu dễ”. Bạn cho biết thêm: “Mình chỉ hoàn thành bài thi Tiếng Anh trong 30 phút”.

Đặc biệt, Hoa Học Trò Online nhận được sự chia sẻ thú vị từ Gia Huy: “Mình dự đoán sẽ được 9+ môn Tiếng Anh và chỉ đợi đến ngày mai thi Toán để ’lụm' con 10 để có thể đủ điểm đậu vào trường mình mong muốn”.

Thí sinh Dương Gia Huy tự tin với bài làm môn thi Tiếng Anh. Ảnh: Cẩm Nhung

Bạn Lê Minh (lớp 9/9 Trường THCS Trần Văn Ơn) chia sẻ: "Mình thấy đề thi vừa sức với những bạn đã ôn bài kỹ. Phần Viết lại câu và Chọn từ loại rất dễ. Mình cũng có thể vượt qua phần Phát âm dễ dàng nếu nhớ được mẹo." Lê Minh cũng cho biết, bạn dành đa số thời gian ôn thi để giải đề thi thử. Ban đầu, bạn có phần hồi hộp vì sợ đề khó, nhưng sau khi làm bài xong thì Minh thấy nhẹ nhõm hơn.

Lê Minh rạng rỡ sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Ngọc Thư

Bạn Nguyễn Phạm Khánh Giang (thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương) hào hứng chia sẻ bài làm ổn hơn mong đợi: “Đề thi năm nay khó hơn năm ngoái một chút, nhưng nhìn chung vẫn vừa sức với mình. Phần mình tự tin nhất là đọc hiểu chọn đáp án, trong khi phần Chọn loại từ là dạng bài khiến mình mất nhiều thời gian hơn vì đây vốn là phần mình còn yếu.” Dù có chút lo lắng ban đầu, Khánh Giang vẫn hoàn thành bài thi và còn dư khoảng 15 phút. Cô bạn tự tin dự đoán bài làm của mình có thể đạt trên 9 điểm và đã sẵn sàng tinh thần cho môn thi tiếp theo.

Khánh Giang hoàn thành bài thi sớm 15 phút, tự tin "nắm" điểm 9. Ảnh: Văn Thuận.

Thí sinh ra về sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Ảnh: Cẩm Nhung.

Các sĩ tử đã khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM với tâm lý khá nhẹ nhõm. Sáng mai 2/6, các bạn sẽ làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng vào chiều 2/6.

​