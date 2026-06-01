Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Cha mẹ đồng hành, giảm áp lực điểm số

HHTO - Từ việc tự tay chuẩn bị bữa sáng lúc tờ mờ sáng, chốt lịch nghỉ trưa tại quán cà phê, cho đến quyết định thức trắng đêm "trải nghiệm", nhiều phụ huynh tại TP.HCM đang mang đến một tư duy đồng hành đầy hiện đại cùng sĩ tử 2K11 trong kỳ thi lớp 10.

5:15 sáng, khi nhiều tuyến đường tại TP.HCM còn khá vắng, không ít phụ huynh đã bắt đầu lịch trình đồng hành cùng con trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nhiều người cho biết ngày thi của con thực tế đã bắt đầu từ nhiều giờ trước khi cổng trường mở, với những sự chuẩn bị cho bữa ăn, thời gian nghỉ ngơi và việc di chuyển.

Nhiều phụ huynh đứng chờ con dù thời tiết không thuận lợi.

Lịch trình hậu cần từ 5 giờ sáng

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, chị Chi cho biết đã thức dậy từ 4:30 sáng để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên của con gái Dương Khánh Đoan. Không dừng lại ở việc đưa đón, chị lên một lịch trình khép kín cho cả ngày.

Bữa sáng được "khởi động" bằng món bánh mì xào thịt bò tự làm. Để con có không gian thoải mái nghỉ ngơi giữa hai buổi thi, chị sắp xếp cho con ghé quán nước gần điểm thi để tránh nóng, đồng thời đặt sẵn luôn phần cơm gà cho bữa trưa. "Cứ cố gắng chuẩn bị chu đáo nhất để con có sức khỏe và tâm lý ổn định trong những ngày này thôi" - chị Chi bộc bạch.

Chị Chi, phụ huynh bạn Dương Khánh Đoan, học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè).

Với nhiều phụ huynh, việc chuẩn bị cho ngày thi không dừng lại ở chuyện đưa đón mà còn kéo dài sang cả các bữa ăn và khoảng thời gian nghỉ giữa hai buổi thi. Đó là những tính toán nhỏ nhặt nhưng vô cùng thiết thực trong từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp thí sinh tối ưu hóa thể trạng cho một kỳ thi dài hơi.

Muôn kiểu "tiếp sức" của phụ huynh

Để giải tỏa tâm lý, mỗi gia đình lại chọn một cách tiếp sức khác nhau. Trước ngày thi trùng vào dịp rằm, chị Chi dẫn con đi chùa và cẩn thận nấu chè đậu cho con. Chị vui vẻ kể: "Tôi dặn bé ăn mấy món về 'đậu' để lấy may, con cũng rất thích và nghe lời".

Chị gái và Trí Hiếu (học sinh trường THCS Nguyễn Thị Thập) chia sẻ về câu chuyện "ăn chè đậu đỏ" trước ngày thi.

Trái ngược với hệ "tâm linh", chị Thanh Thảo (phụ huynh thí sinh Trương Quốc Cường) lại giữ tâm lý khá thoải mái và tin vào thực lực. Chị Thảo cho biết gia đình không đặt nặng các yếu tố may mắn vì "con nói đã học quá trời rồi thì sẽ thi tốt thôi". Hiện tại, con trai chị đặt nguyện vọng vào THPT Gia Định và đã được một trường tư thục chấp nhận hồ sơ.

Chị Thanh Thảo, phụ huynh bạn Trương Quốc Cường (học sinh trường THCS Lê Văn Tám).

Dù cách chuẩn bị có phần khác biệt, điểm chung của các phụ huynh vẫn là sự lo lắng khó giấu kín. Ánh mắt hướng về phía cổng trường, chị Chi thừa nhận: "Không biết con làm bài trong đó thế nào nên vẫn hồi hộp lắm. Chắc phải đợi thi xong, biết kết quả mới thực sự nhẹ người".

"Thức cùng con để trải nghiệm"

Đặc biệt, câu chuyện của chị Minh Hiền mang đến một góc nhìn mới. Con gái chị, bạn Quỳnh Mai, đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên Sử của THPT chuyên Lê Hồng Phong. Đêm trước ngày thi môn Ngữ văn, con gái thức ôn bài, chị Hiền cũng quyết định thức trắng theo con.

Tuy nhiên, việc làm này không nhằm mục đích dò bài hay tạo thêm áp lực. "Mình không áp lực con, chỉ thức cùng con để trải nghiệm thôi. Con tự học, tự thi và điểm số là của con" - chị Hiền khẳng định.

Chị Minh Hiền, phụ huynh bạn Quỳnh Mai.

Điều người mẹ này mong mỏi nhất không phải là ép con vào một ngôi trường danh tiếng bằng mọi giá. "Chỉ mong con thi thật tốt và đạt được điều con muốn. Vào trường nào cũng được, miễn là phù hợp", chị cười nói.

Khi thí sinh bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh tiếp tục ngồi chờ bên ngoài cổng trường. Người tranh thủ xem lại lịch thi, người theo dõi đồng hồ để đón con ra khỏi phòng thi. Kỳ thi của sĩ tử diễn ra trong phòng thi, còn với phụ huynh, đó là những giờ đồng hành theo một cách khác.