"Băng đảng" vẹt núi khét tiếng chuyên chọc ghẹo khách du lịch ở New Zealand

Mai Lâm

HHTO - Đôi khi đi leo núi khám phá, điều bạn nên dè chừng trước không phải là gấu hay sói, mà là một băng đảng vẹt núi cực kỳ thông minh.

Kea là loài vẹt núi sống ở vùng Nam Đảo của New Zealand và thường được xem là một trong những loài chim thông minh nhất thế giới. Chúng có vẻ ngoài khá đáng yêu, nhưng cũng nổi tiếng vì độ phá phách, tò mò cực độ và thích tương tác với mọi thứ do con người tạo ra.

Chính sự thông minh ấy lại khiến vẹt Kea trở thành “cơn ác mộng” đối với nhiều du khách. Tại các bãi đỗ xe gần khu leo núi hay điểm tham quan, những con Kea thường kéo tới ngay khi xe vừa dừng lại. Chúng nhảy lên nóc xe, dùng chiếc mỏ cong khỏe và sắc để cạy phá từng chi tiết nhỏ. Từ cần gạt nước, ăng-ten radio đến nắp chụp bánh xe.

Điều thú vị là chúng không phá xe để kiếm ăn hay lấy vật liệu làm tổ. Hành vi phá phách này xuất phát từ bản tính tò mò và nhu cầu kích thích trí tuệ rất cao của vẹt Kea. Với chúng, một chiếc ô tô giống như món đồ chơi cơ khí khổng lồ cần được khám phá và tháo tung ra từng phần. Nói chung, những thiên tài chim rảnh rỗi nên sinh nông nỗi, con người muốn đi chơi trong khu tự trị thì... phải chịu.

Không dừng lại ở việc phá xe, Kea còn nổi tiếng vì những trò nghịch ngợm mang tính “có tổ chức”. Từng có ghi nhận về việc chúng kéo các cọc tiêu giao thông ra giữa đường ở khu vực Milford Road, một tuyến đường du lịch nổi tiếng. Nhiều du khách ví những đàn Kea như một “băng nhóm địa phương”, luôn tìm cách khiến xe phải dừng lại để chúng có cơ hội tiếp cận thức ăn hoặc… tiếp tục tháo dỡ chiếc xe trước sự bất lực của loài người.

Tuy "băng đảng" này có phần ngang ngược, nhưng chúng lại được bảo vệ nghiêm ngặt tại New Zealand, do số lượng ngoài tự nhiên đang suy giảm. Và dù bá đạo như thế, những chú chim vẫn được yêu thích vì thông minh, tinh quái và hoàn toàn không thể đoán trước.

