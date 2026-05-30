Khán giả FORESTIVAL 2026 chung tay phục hồi sinh cảnh tự nhiên tại Ninh Bình

Sau thành công của mùa đầu tiên, Lễ hội âm nhạc & sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL 2026 chính thức trở lại. Năm nay, đại nhạc hội mang chủ đề “Chiến Binh Bình Minh” - lấy cảm hứng từ dấu ấn khảo cổ vạn năm của con người Tràng An cổ.

Hành trình xanh năm nay đã đưa 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé cùng dàn nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, Nguyễn Hùng, DJ 2Pillz và diễn viên Lâm Thanh Nhã cùng trân trọng gieo những mầm xanh hy vọng tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Gia Viễn, Ninh Bình). Hoạt động nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ tỉnh Ninh Bình.

Khác với mục tiêu phủ xanh đơn thuần của năm 2025, hoạt động trồng rừng năm 2026 hướng trực tiếp đến việc bảo vệ sinh cảnh cho voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới. Khán giả và các nghệ sĩ đã cùng gieo xuống hơn 1.000 cây bản địa đặc hữu như Và nước, cây Sung. Đây là những loài cây then chốt cung cấp nguồn thức ăn cho voọc mông trắng vào mùa Đông, đồng thời kiến tạo môi trường sống cho hệ động thực vật đất ngập nước.

Giữa không gian mênh mông, tĩnh lặng của Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, bầu không khí của buổi trồng rừng thuộc khuôn khổ "FORESTIVAL 2026" đã hoàn toàn xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng. Tất cả cùng đồng hành xắn tay áo, đi ủng, lội bùn để tự tay gieo từng mầm xanh xuống lòng đất ngập nước.

Nhắc đến thông điệp “Chiến Binh Bình Minh”, ca sĩ Hà Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng ta hội tụ tại đây vì tất cả đều mang trong mình một sự 'giàu có' về trải nghiệm. Từ sự trân trọng đó, hãy cùng lan tỏa tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực. Chính tại vùng đất lún này, những cái cây chúng ta trồng hôm nay sẽ trở thành nguồn sống cho loài voọc, góp phần phủ xanh toàn bộ đầm Vân Long. Mỗi người có mặt ở đây đều là một mắt xích không thể thiếu trong hành trình vạn năm ấy".

Bùi Công Nam không giấu được sự xúc động khi chứng kiến FORESTIVAL mở rộng quy mô đến đầm Vân Long. Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, nam ca sĩ bộc bạch: “Đứng giữa bao la rừng núi, Nam chỉ muốn khẳng định một tình yêu to lớn dành cho thiên nhiên và mong rằng tất cả chúng ta đều có chung sự rung cảm ấy. Hy vọng FORESTIVAL cùng sứ mệnh trồng rừng sẽ còn vươn xa hơn nữa qua từng năm, để nguồn năng lượng văn minh và tích cực này được lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.”

Đến nay, hành trình này đã gieo mầm và nuôi dưỡng hơn 34.800 cây xanh phát triển khỏe mạnh dưới quy trình giám sát nghiêm ngặt của chính quyền và người dân địa phương. Bản đồ xanh của dự án ghi nhận những con số ấn tượng tại nhiều tỉnh thành: từ 1.500 cây tại Lâm Đồng, 305 cây tại Đà Nẵng, 26.000 cây sa mộc tại Hà Giang, 5.000 cây sao đen tại Bình Thuận, cho đến 2,7 ha rừng tại Cúc Phương. Bước tiến chiến lược tiếp theo tại đất ngập nước Vân Long năm 2026 chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho một di sản xanh bền vững.