"Săn hoàng hôn" mùa Hè ở Hà Nội không khó nhưng vì sao Hồ Tây mãi là Top 1?

Sam (tổng hợp)

HHTO - Những ngày nắng gắt lại là những ngày có hoàng hôn "ảo diệu" nhất. Không đơn giản mà gần đây, từ khóa "hoàng hôn" thỉnh thoảng lại lọt top thịnh hành trên Threads và ở "IP" Hà Nội, quá nửa khung cảnh hoàng hôn đỉnh nhất được đăng tải là Hồ Tây.

Những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp ở Hà Nội

Hồ Tây luôn là địa điểm hàng đầu khi nhắc đến "tọa độ" "săn hoàng hôn" tại Hà Nội. Thực tế, bạn không cần đi đâu quá xa để ngắm hoàng hôn đẹp. Bởi chỉ cần đi đến một cung đường thoáng, không bị tòa nhà che khuất hướng Tây thì đều có thể ngắm ráng chiều, Mặt Trời lặn.

Nếu muốn tận hưởng không gian xanh và ngắm ánh dương phản chiếu trên mặt nước thì bạn có thể tìm đến loạt công viên như công viên Thống Nhất, công viên Yên Sở, công viên Cầu Giấy...

"Trung bình" bảng thịnh hành Threads những ngày này, cứ một chủ đề nắng nóng lại đi kèm một cụm chủ đề nổi bật về hoàng hôn. "Không cợt nhả" khi nói ảnh hoàng hôn để đời là phần thưởng cho những ai "giỏi chịu nóng".
Khoảng 3 năm trở lại đây, bến đò Ngọc Lâm (gần cầu Long Biên) và Đình Chèm (Từ Liêm) cũng là hai địa điểm ngắm hoàng hôn nổi không kém Hồ Tây. Cũng là lấp lánh mặt nước tương tự Hồ Tây nhưng ở đây mang đến vẻ mộc mạc, dân dã hơn bởi sẽ có thêm khung cảnh những con thuyền đánh cá, kéo vó ngang qua.

Máy ảnh cơ sẽ "săn hoàng hôn" nghệ hơn. Nhưng nếu chụp bằng điện thoại, có một tip nhỏ là hãy hạ sáng xuống. Do tính năng camera điện thoại thường tự động đẩy sáng nên hạ ánh sáng để đạt được hiệu ứng mượt nhất, giảm sạn (noise). Tuy nhiên, đừng hạ sáng thấp quá nếu không muốn người xem hiểu lầm bạn chụp ảnh đêm thay vì hoàng hôn.

Vì sao Hồ Tây thường là địa điểm ngắm hoàng hôn Top 1?

Ảnh: MID

Một phần vì "hiệu ứng đám đông" khi đa số người dùng mạng xã hội chia sẻ hoàng hôn ở Hồ Tây nên mọi người có tâm lý FOMO đến "săn" ở đây. Lý do khác có thể vì địa điểm này thuận tiện để kết hợp ăn - chill hơn so với các "tọa độ" khác. Gen Z vừa đạp xe vừa ngắm hoàng hôn, tiện chọn dừng ở bất cứ vị trí nào vì vòng hồ rất rộng. Xung quanh hồ dày đặc quán cà phê, ẩm thực, phù hợp kết hợp nghỉ ngơi.

